Магнитная буря 13 июня: чего ожидать украинцам
В субботу, 13 июня, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на невысокую интенсивность, геомагнитные колебания могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 13 июня
По прогнозам специалистов, в течение суток геомагнитное поле будет оставаться нестабильным. Магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на навигацию и маршруты миграции птиц и животных.
В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю. В то же время специалисты допускают вероятность возникновения более мощных вспышек.
Солнечная активность на 13 июня:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 45%
- Вероятность сильной геомагнитной бури – 15%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен – 30
Медики напоминают, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады артериального давления и общее ухудшение самочувствия. Особенно внимательными к своему здоровью рекомендуют быть пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года специалисты не ожидают мощных и затяжных магнитных бурь. В то же время в первой половине месяца прогнозируются отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.
Новини.LIVE сообщали, что синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на 13 июня. В субботу по стране ожидается переменная облачность, а в отдельных регионах пройдут кратковременные дожди.