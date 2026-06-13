Магнитная буря 13 июня: чего ожидать украинцам

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 13 июня, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Несмотря на невысокую интенсивность, геомагнитные колебания могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и работу некоторых технических систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 13 июня

По прогнозам специалистов, в течение суток геомагнитное поле будет оставаться нестабильным. Магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на навигацию и маршруты миграции птиц и животных.

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце зафиксировали пять вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния на Землю. В то же время специалисты допускают вероятность возникновения более мощных вспышек.

Прогноз магнітних бур зд 12 до 15 червня. Фото: скриншот

Солнечная активность на 13 июня:

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Вероятность небольшой геомагнитной бури – 45%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 15%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен – 30

Медики напоминают, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады артериального давления и общее ухудшение самочувствия. Особенно внимательными к своему здоровью рекомендуют быть пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года специалисты не ожидают мощных и затяжных магнитных бурь. В то же время в первой половине месяца прогнозируются отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики обнародовали прогноз погоды в Украине на 13 июня. В субботу по стране ожидается переменная облачность, а в отдельных регионах пройдут кратковременные дожди.