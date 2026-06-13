Магнітна буря 13 червня: чого очікувати українцям

Вплив магнітних бур на самопочуття людини. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 13 червня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Попри невисоку інтенсивність, геомагнітні коливання можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей та роботу деяких технічних систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 13 червня

За прогнозами фахівців, протягом доби геомагнітне поле залишатиметься нестабільним. Магнітна буря рівня G1 може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також впливати на навігацію та маршрути міграції птахів і тварин.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей час на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю. Водночас фахівці допускають імовірність виникнення потужніших спалахів.

Прогноз магнітних бур зд 12 до 15 червня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 13 червня:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму – 45%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 30

Медики нагадують, що під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску та загальне погіршення самопочуття. Особливо уважними до свого здоров'я рекомендують бути людям похилого віку та тим, хто має серцево-судинні захворювання.

Новини.LIVE повідомляли, що у червні 2026 року фахівці не очікують потужних і затяжних магнітних бур. Водночас у першій половині місяця прогнозуються окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Новини.LIVE інформували, що синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на 13 червня. У суботу по країні очікується мінлива хмарність, а в окремих регіонах пройдуть короткочасні дощі.