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Главная Новости дня В Укргидрометцентре сообщили, в каких областях завтра пройдут дожди

В Укргидрометцентре сообщили, в каких областях завтра пройдут дожди

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 22:20
Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 июня, от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 14 июня, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, также возможны грозы. Днем температура воздуха поднимется максимум до +26 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 14 июня

Ночью на востоке и западе, днем в Украине, кроме юго-востока, будут кратковременные дожди, а местами грозы.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня
Погода в Украине 14 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западный и юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +21...+26 °С. В западных и большинстве северных областей ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.

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Как писали Новости.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, погода в Украине 14 апреля будет дождливой в большинстве областей. Температура воздуха в течение дня около +19...+24 °С.

А синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что 14 июня в Украине ожидаются грозовые дожди. Кроме того, местами возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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