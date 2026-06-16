Гидрометцентр предупредил о дождях и грозах в Украине сегодня

Ребята под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на вторник, 16 июня. В этот день будет переменная облачность, а также ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня

В течение суток в Украине будет преобладать влажная воздушная масса. Ночью осадки ожидаются в южных и центральных областях, а днем кратковременные дожди с грозами могут пройти почти по всей территории страны.

Прогноз погоды на 16 июня. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В западных регионах и на юге осадки будут менее интенсивными и чаще сменяться прояснениями, однако локальные грозы также не исключаются.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 7–12 м/с. В западных и северных областях возможны порывы до 12–14 м/с, что местами может осложнять погодные условия во время прохождения грозовых фронтов.

Читайте также:

Температура воздуха ночью составила +8…+13°, на юге страны до +18°. Днем воздух прогреется до +17…+22° в большинстве регионов. Теплее будет в Закарпатье, в южных и восточных областях — до +26°. Несмотря на дожди, температурные показатели останутся типичными для середины июня и без резких колебаний.

В столицево вторник ожидается переменная погода с дождями, местами возможны грозы. Температура воздуха составит около +18…+20°. Ветер будет западного направления, временами порывистый, что добавит ощущение свежести в течение дня.

Синоптики отмечают, что середина июня в Украине проходит под влиянием влажных воздушных масс, которые приносят регулярные дожди и грозы с короткими прояснениями.

В то же время в конце недели прогнозируется постепенное потепление до +24…+29° и уменьшение количества осадков, что может вернуть более стабильные летние погодные условия.

Синоптическая карта погоды на 16 июня. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине в период с 15 по 21 июня будет нестабильной и влажной из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической активности из Центральной Европы. В большинстве регионов прогнозируются дожди, местами возможны град и шквальный ветер. В то же время аномальной жары или резких похолоданий не ожидается.

Также Новини.LIVE сообщали, что синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий в Украине в выходные 19–21 июня. Если в пятницу, 19 июня, максимальная температура составит около +28°C, то уже в воскресенье, 21 июня, местами столбики термометров поднимутся до +35°C.