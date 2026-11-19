Крымский мост. Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный штаб ВСУ опубликовал необычное поздравление в адрес моста Васко да Гама в Лиссабоне. Украинские военные отметили, что он вновь стал самым длинным мостом в Европе. Это произошло на фоне украинских ударов по Керченскому мосту.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ от 19 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Как Генштаб ВСУ поздравил мост Васко да Гама

В своем сообщении украинские военные обратились к мосту Васко да Гама, расположенному в столице Португалии — Лиссабоне. Генштаб поздравил сооружение с возвращением статуса самого длинного моста в Европе.

"Вооруженные силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе", — говорится в заявлении Генштаба.

Это сообщение появилось после украинских ударов по Керченскому мосту, который также известен как Крымский. Таким образом, Генштаб связал поздравление португальского моста с возвращением ему европейского рекорда на фоне атак на российскую переправу.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Крымский мост вновь оказался под атакой: что известно

В ночь на 19 ноября вблизи Крымского моста в Керчи раздалась серия взрывов. По сообщениям местных пабликов и мониторинговых каналов, очевидцы слышали до 15–16 взрывов, видели яркие вспышки и сообщали о звуках пролета ракет. OSINT-аналитики предполагают, что могли произойти два попадания в железнодорожную часть переправы, однако официального подтверждения этой информации нет.

По сообщениям очевидцев, часть взрывов могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны. Аналитики также предполагали, что для атаки могли быть применены ракеты.

После ночных событий движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. По его словам, соответствующие службы находятся на месте и оценивают нанесенные объекту повреждения.

Впоследствии в Министерстве транспорта РФ уточнили, что после ночной атаки беспилотников временно остановили движение именно по железнодорожной части Крымского моста.

В то же время информация о двух попаданиях в железнодорожную часть и возможном применении ракет остается неподтвержденной.

Новини.LIVE сообщали, что 18 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом. Во время общения с журналистами он иронично назвал украинскую операцию против Крымского моста подарком для Португалии, ведь мост Васко да Гама в Лиссабоне вновь стал самым длинным в Европе. По данным СБУ, 17 ноября украинские силы с помощью ракет-дронов "Паляниця" уничтожили одну из металлических арок Крымского моста и автомобильный пролет под ней, после чего конструкции обрушились в воду.

Новини.LIVE писали, что во время атаки на Крымский мост украинские военные использовали собственную систему беспроводной связи, которая стала альтернативой американской Starshield. С помощью дронов создали своеобразную Wi-Fi-сеть, через которую крылатые ракеты получали сигнал, передавали видео операторам и корректировали наведение на цель. Такое решение позволило обойти ограничения Starshield, которые не давали возможности управлять ракетами через спутниковую связь в районе моста, а также помогло перегрузить российскую ПВО.

Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября 2026 года Владимир Зеленский заявил о завершении операции против Крымского моста, который является важным маршрутом снабжения российских войск в оккупированный Крым. По словам президента, украинские дроны и ракеты поразили мост, соединяющий Россию с полуостровом, и поставленная цель была достигнута. Глава государства поблагодарил всех участников операции и призвал партнеров усилить военную поддержку Украины, в частности финансирование производства отечественных дронов и ракет.