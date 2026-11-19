Кримський міст. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ опублікував незвичне привітання на адресу мосту Васко да Гама в Лісабоні. Українські військові відзначили повернення йому звання найдовшого мосту в Європі. Це сталося на тлі українських ударів по Керченському мосту.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ від 19 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Як Генштаб ЗСУ привітав міст Васко да Гама

У своєму повідомленні українські військові звернулися до мосту Васко да Гама, який розташований у столиці Португалії — Лісабоні. Генштаб привітав споруду з поверненням статусу найдовшого мосту в Європі.

"Збройні сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі", — йдеться у заяві Генштабу.

Це повідомлення з'явилося після українських ударів по Керченському мосту, який також відомий як Кримський. Таким чином Генштаб пов'язав привітання португальського мосту з поверненням йому європейського рекорду на тлі атак на російську переправу.

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Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Кримський міст знову опинився під атакою: що відомо

У ніч проти 19 листопада поблизу Кримського мосту в Керчі пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих пабліків і моніторингових каналів, очевидці чули до 15–16 вибухів, бачили яскраві спалахи та повідомляли про звуки прольоту ракет. OSINT-аналітики припускають, що могли статися два влучання в залізничну частину переправи, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

За повідомленнями очевидців, частина вибухів могла бути пов'язана з роботою російської протиповітряної оборони. Аналітики також припускали, що для атаки могли застосувати ракети.

Після нічних подій рух Кримським мостом тимчасово перекрили. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. За його словами, відповідні служби перебувають на місці та оцінюють завдані об'єкту пошкодження.

Згодом у Міністерстві транспорту РФ уточнили, що після нічної атаки безпілотників тимчасово зупинили рух саме залізничною частиною Кримського мосту.

Водночас інформація про два влучання в залізничну частину та можливе застосування ракет залишається непідтвердженою.

Новини.LIVE інформували, що 18 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з португальським колегою Паулу Ранжелом. Під час спілкування з журналістами він іронічно назвав українську операцію проти Кримського мосту подарунком для Португалії, адже міст Васко да Гама в Лісабоні знову став найдовшим у Європі. За даними СБУ, 17 листопада українські сили ракетами-дронами "Паляниця" знищили одну з металевих арок Кримського мосту та автомобільний проліт під нею, після чого конструкції обвалилися у воду.

Новини.LIVE писали, що під час атаки на Кримський міст українські військові використали власну систему бездротового зв’язку, яка стала альтернативою американській Starshield. За допомогою дронів створили своєрідну Wi-Fi-мережу, через яку крилаті ракети отримували сигнал, передавали відео операторам і коригували наведення на ціль. Таке рішення дозволило обійти обмеження Starshield, які не давали змоги керувати ракетами через супутниковий зв’язок у районі мосту, а також допомогло перевантажити російську ППО.

Новини.LIVE повідомляли, що 17 листопада 2026 року Володимир Зеленський заявив про завершення операції проти Кримського мосту, який є важливим маршрутом постачання російських військ до окупованого Криму. За словами президента, українські дрони та ракети уразили міст, що з’єднує Росію з півостровом, а поставлену ціль було досягнуто. Глава держави подякував усім учасникам операції та закликав партнерів посилити військову підтримку України, зокрема фінансування виробництва вітчизняних дронів і ракет.