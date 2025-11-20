Атака на Тернополь 19 ноября — реакция ООН

Антониу Гутерриш. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередной российский удар по Украине, в результате которого погибли десятки людей, в том числе — дети. Он призвал к прекращению огня.

Об этом Гутерриш написал в соцсети Х в четверг, 20 ноября.

Сообщение Антонио Гутерриша. Фото: скриншот

Заявление Гутерриша

"Я решительно осуждаю ночные ракетные и беспилотные атаки России на несколько украинских регионов, в результате которых, как сообщается, погибло по меньшей мере 25 человек, включая трех детей", — говорится в сообщении.

Политик отметил, что это еще раз подчеркивает необходимость полного, немедленного и безусловного прекращения огня.

"Как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — добавил он.

Напомним, в ночь и утром 19 ноября россияне совершили массированную атаку по Украине. Под удар попали два жилых дома в Тернополе.

По последним данным, пострадали более 100 человек. Еще 26 погибли. В городе непрерывно работают "Пункты несокрушимости". Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами есть люди.