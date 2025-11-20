Обстрел Тернополя 19 ноября - Пункты несокрушимости работают круглосуточно

Людям в "Пунктах несокрушимости" предоставляют еду. Фото: скриншот из видео

В Тернополе после российского обстрела, который произошел утром 19 ноября, развернуты и непрерывно работают "Пункты несокрушимости". В них можно подзарядить гаджеты, получить горячие напитки и продукты.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

Что известно о "Пункты несокрушимости" в Тернополе

""Пункты несокрушимости" — места, где каждый, кто нуждается в помощи, может получить горячие напитки, продукты питания и самые необходимые вещи. Здесь также можно зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Спасатели ГСЧС обустроили полевую кухню", — говорится в сообщении.

Чрезвычайники добавили, что работают совместно с волонтерами, предпринимателями и местными жителями, чтобы поддержать всех, кто оказался в сложных условиях.

"Круглосуточно работает и психологическая служба ГСЧС. Специалисты которой уже оказали помощь 279 людям", — добавили чрезвычайники.

Напомним, что россияне утром, 19 ноября, атаковали жилые дома в Тернополе ракетами. Пуски были осуществлены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС. В частности, одна из ракет попала в многоэтажку.

Поздно вечером стало известно, что количество пострадавших превысило 100 человек. Кроме того, по меньшей мере 25 человек погибли. Также стоит заметить, что аварийно-спасательные работы до сих пор продолжаются.