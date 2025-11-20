Обстріл Тернополя 19 листопада - Пункти незламності працюють цілодобово

Людям у "Пунктах незламності" надають їжу. Фото: скриншот з відео

У Тернополі після російського обстрілу, який стався зранку 19 листопада, розгорнуті і безперервно працюють "Пункти незламності". В них можна підзарядити гаджети, отримати гарячі напої та продукти.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Що відомо про "Пункти незламності" у Тернополі

""Пункти незламності" — місця, де кожен, хто потребує допомоги, може отримати гарячі напої, продукти харчування та найнеобхідніші речі. Тут також можна зарядити мобільні телефони та інші гаджети. Рятувальники ДСНС облаштували польову кухню", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що працюють спільно з волонтерами, підприємцями та місцевими мешканцями, щоб підтримати всіх, хто опинився у складних умовах.

"Цілодобово працює й психологічна служба ДСНС. Фахівці якої вже надали допомогу 279 людям", — додали надзвичайники.

Нагадаємо, що росіяни зранку, 19 листопада, атакували житлові будинки в Тернополі ракетами. Пуски були здійснені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС. Зокрема, одна з ракет влучила у багатоповерхівку.

Пізно ввечері стало відомо, що кількість постраждалих перевищила 100 людей. Окрім того, щонайменше 25 людей загинули. Також варто зауважити, що аварійно-рятувальні роботи досі тривають.