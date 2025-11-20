Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генсек ООН відреагував на удар РФ по Тернополю — заява

Генсек ООН відреагував на удар РФ по Тернополю — заява

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 11:49
Оновлено: 12:02
Атака на Тернопіль 19 листопада — реакція ООН
Антоніу Гутерріш. Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив черговий російський удар по Україні, внаслідок якого загинули десятки людей, у тому числі — діти. Він закликав до припинення вогню. 

Про це Гутерріш написав у соцмережі Х у четвер, 20 листопада.

Реклама
Читайте також:
Гуттеріш
Допис Антоніо Гутерріша. Фото: скриншот

Заява Гутерріша

"Я рішуче засуджую нічні ракетні та безпілотні атаки Росії на кілька українських регіонів, в результаті яких, як повідомляється, загинуло щонайменше 25 людей, включаючи трьох дітей", — йдеться в повідомленні.

Політик зазначив, що це ще раз підкреслює необхідність повного, негайного та безумовного припинення вогню.

"Як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру, який повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", — додав він.

Нагадаємо, у ніч та вранці 19 листопада росіяни здійснили масовану атаку по Україні. Під удар потрапили два житлових будинки у Тернополі.

За останніми даними, постраждали понад 100 людей. Ще 26 загинули. У місті безперервно працюють "Пункти незламності". Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами є люди.

ООН Антоніу Гутерреш Тернопіль окупанти війна в Україні загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації