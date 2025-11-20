Атака на Тернопіль 19 листопада — реакція ООН

Антоніу Гутерріш. Фото: Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив черговий російський удар по Україні, внаслідок якого загинули десятки людей, у тому числі — діти. Він закликав до припинення вогню.

Про це Гутерріш написав у соцмережі Х у четвер, 20 листопада.

Допис Антоніо Гутерріша. Фото: скриншот

Заява Гутерріша

"Я рішуче засуджую нічні ракетні та безпілотні атаки Росії на кілька українських регіонів, в результаті яких, як повідомляється, загинуло щонайменше 25 людей, включаючи трьох дітей", — йдеться в повідомленні.

Політик зазначив, що це ще раз підкреслює необхідність повного, негайного та безумовного припинення вогню.

"Як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру, який повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України", — додав він.

Нагадаємо, у ніч та вранці 19 листопада росіяни здійснили масовану атаку по Україні. Під удар потрапили два житлових будинки у Тернополі.

За останніми даними, постраждали понад 100 людей. Ще 26 загинули. У місті безперервно працюють "Пункти незламності". Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами є люди.