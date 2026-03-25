Федоров провел закрытую встречу с военными: обсудили проблемные вопросы

Министр обороны Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые выполняют боевые задачи на передовой. Они обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы. Также провели краштест решений, которые готовит министерство для армии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Михаил Федоров.

Читайте также:

Федоров обсудил проблемы фронта с военными

Федоров рассказал, что во встрече приняли участие сержанты и солдаты, которые воюют на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях. Основной целью было обсуждение реальной ситуации на фронте и определение ключевых проблем.

По словам министра, военные подняли ряд важных вопросов, среди которых:

продолжительность пребывания на позициях;

сложность мероприятий и выходов;

осложненная логистика из-за постоянных атак дронов;

дефицит личного состава;

качество подготовки военнослужащих;

обеспечение дронами и техникой;

моральное состояние бойцов и проблемы со связью на передовой.

"Вместе провели краштест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию", — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что по заданию президента, совместно с военными работает над тем, чтобы масштабировать российские потери и усилить наши фронтовые позиции.

Отметим, с 17 по 20 марта Россия провела 619 штурмов. Планы врага провалились и они потеряли более 6090 военных убитыми и ранеными. Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях.

А 19 марта военные Третьего армейского корпуса сорвали самую большую попытку механизированного наступления россиян. Враг штурмовал на Лиманско-Боровском направлении. Оккупанты привлекли более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники.