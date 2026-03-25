Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Федоров провел закрытую встречу с военными: обсудили проблемные вопросы

Федоров провел закрытую встречу с военными: обсудили проблемные вопросы

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 15:01
Министр обороны Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые выполняют боевые задачи на передовой. Они обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы. Также провели краштест решений, которые готовит министерство для армии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Михаил Федоров.

Федоров рассказал, что во встрече приняли участие сержанты и солдаты, которые воюют на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях. Основной целью было обсуждение реальной ситуации на фронте и определение ключевых проблем.

По словам министра, военные подняли ряд важных вопросов, среди которых:

  • продолжительность пребывания на позициях;
  • сложность мероприятий и выходов;
  • осложненная логистика из-за постоянных атак дронов;
  • дефицит личного состава;
  • качество подготовки военнослужащих;
  • обеспечение дронами и техникой;
  • моральное состояние бойцов и проблемы со связью на передовой.

"Вместе провели краштест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию", — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что по заданию президента, совместно с военными работает над тем, чтобы масштабировать российские потери и усилить наши фронтовые позиции.

Отметим, с 17 по 20 марта Россия провела 619 штурмов. Планы врага провалились и они потеряли более 6090 военных убитыми и ранеными. Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях.

А 19 марта военные Третьего армейского корпуса сорвали самую большую попытку механизированного наступления россиян. Враг штурмовал на Лиманско-Боровском направлении. Оккупанты привлекли более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники и более 100 единиц мототехники.

Михаил Федоров война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации