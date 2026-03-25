Федоров провів закриту зустріч із військовими: обговорили проблемні питання

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій. Вони обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання. Також провели краштест рішень, які готує міністерство для армії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Михайло Федоров.

Федоров обговорив проблеми фронту з військовими

Федоров розповів, що у зустрічі взяли участь сержанти й солдати, які воюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Основною метою було обговорення реальної ситуації на фронті та визначення ключових проблем.

За словами міністра, військові порушили низку важливих питань, серед яких:

тривалість перебування на позиціях;

складність заходів і виходів;

ускладнена логістика через постійні атаки дронів;

дефіцит особового складу;

якість підготовки військовослужбовців;

забезпечення дронами та технікою;

моральний стан бійців і проблеми зі зв’язком на передовій.

"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців — щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію", — сказав очільник Міноборони.

Він наголосив, що за завданням президента, спільно з військовими працює над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції.

Зазначимо, з 17 по 20 березня Росія провела 619 штурмів. Плани ворога провалилися і вони втратили понад 6090 військових убитими та пораненими. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках.

А 19 березня військові Третього армійського корпусу зірвали найбільшу спробу механізованого наступу росіян. Ворог штурмував на Лимансько-Борівському напрямку. Окупанти залучили понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки.