Бывший сотрудник ЦРУ назвал главное стратегическое преимущество Украины

Бывший сотрудник ЦРУ Гленн Корн. Фото: кадр из видео

Главным стратегическим преимуществом Украины является не современное вооружение или технологические разработки, а её граждане. Именно благодаря таланту, изобретательности и готовности бороться украинцы смогли создать эффективные оборонные решения, которые привлекли внимание всего мира. Также важную роль играют международные партнерства, которые страна выстроила за годы войны.

Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Бывший чиновник ЦРУ: Украина сильна прежде всего своими гражданами

По словам Корна, сегодня много внимания уделяют украинским дронам, системам дальних ударов и другим военным разработкам. В то же время он убежден, что все эти достижения стали возможными прежде всего благодаря людям, которые создают и совершенствуют такие технологии.

"Я считаю, что самый большой актив Украины — это талант ее граждан, их решимость и готовность защищать свои ценности", — подчеркнул он.

Бывший разведчик также обратил внимание на развитие украинского IT-сектора, который за годы полномасштабной войны смог быстро адаптироваться к новым вызовам и стать важной частью оборонно-технологической сферы.

Читайте также:

По мнению Корна, война сделала Украину более заметной на международной арене и продемонстрировала ее потенциал. Он считает, что украинская армия сегодня является одной из сильнейших в Европе, а опыт украинских военных внимательно изучают во многих странах мира.

Отдельно он отметил стойкость украинского общества. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, несмотря на войну и постоянные российские атаки, украинцы продолжают жить, работать и строить планы на будущее.

Корн добавил, что именно способность не сдаваться в самых сложных обстоятельствах является той чертой, которой, по его мнению, другим государствам стоит поучиться у Украины.

Как писали Новини.LIVE, Корн также сообщал в интервью, что Россия не остановит войну против Украины даже в случае перемирия. Поэтому призвал Запад готовиться к длительной гибридной агрессии РФ. По его словам, Кремль не прекратит политическое давление и пропаганду.

Кроме того, Корн не исключает, что российский режим может пасть. Ведь т от войны страдают российская экономика и система социального обеспечения. Люди разочаровываются в политике руководства страны.