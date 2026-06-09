Россия уже терпит стратегическое поражение: Гленн Корн в интервью Новини.LIVE

Гленн Корн в студии Новини.LIVE. Фото: кадр из видео

Бывший старший сотрудник Центрального разведывательного управления США Гленн Корн раскрыл положительные последствия ударов Украины по военным и нефтяным объектам на территории России. Также он затронул нынешнюю ситуацию на фронте российско-украинской войны и назвал условия возможного поражения России. Кроме того, эксработник ЦРУ признался, чем его увлекает Украина.

Об этом Гленн Корн рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Кагал.

Корн о последствиях украинских ударов по России

Господин Корн, спасибо, что присоединились к нам.

Спасибо и приветствую всех ваших зрителей.

Хотела бы начать с последних новостей. В первый день Санкт-Петербургского международного экономического форума неизвестные дроны атаковали инфраструктуру города, в том числе нефтяной терминал. Вы слышали об этом?

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Да.

Российские власти заявили, что перехватили десятки дронов. Что вы об этом думаете?

Я думаю, это очередное свидетельство того, что украинские военные и украинские спецслужбы способны наносить удары по российским целям глубоко на территории России. Россия больше не защищена от подобных угроз. И я считаю, что то, чего Украина достигла за последние четыре года, имеет огромное значение и заслуживает большого уважения и восхищения со стороны нас на Западе — в США и Европе. Мы снова и снова видим, что украинцы способны отвечать на российскую агрессию очень уверенно и решительно.

Я убежден, что это создает проблемы для Владимира Путина. И я уверен, что россияне начинают задавать себе вопрос, почему он не может оградить их от таких угроз. Я сомневаюсь, что россияне действительно сбили все дроны. Они всегда так говорят. Но почему-то я в это не верю.

Мы тоже в это не верим. Санкт-Петербург – второй по величине город России и символический город, тесно связанный с Владимиром Путиным и российской элитой. Какой сигнал эти атаки посылают Кремлю?

Санкт-Петербург – прекрасный город. Я жил там. Это город искусства и великой истории. Оно должно было быть окном в Европу. Конечно, это окно было закрыто из-за агрессивной политики Путина в отношении Украины и других соседей.

Но россияне регулярно атакуют другой прекрасный город — Одессу, имеющую огромное культурное наследие. Они атакуют инфраструктуру этого города, достопримечательности. Поэтому сигнал состоит в том, что Украина может отвечать зеркально, когда Россия совершает подобные атаки.

И это также сигнал русскому народу, что именно их правительство, начавшее эту войну, создает для них проблемы и подрывает стабильность России.

Я всегда говорю: когда Владимир Путин пришел к власти в конце 1990-х — начале 2000-х годов, его своеобразный общественный договор с россиянами был таким: "Дайте мне власть, и я обеспечу вам стабильность". Но той стабильности, которую он обещал, больше нет. Мы видим это постоянно.

Вы также упомянули об ударах по культурным объектам. Как вы думаете, это делается намеренно?

Позвольте уточнить, что я не считаю, что украинская сторона целенаправленно атакует культурные объекты. Цели, по которым наносит удары Украина, — это законные военные или инфраструктурные объекты. Мы знаем, что нефтегазовая отрасль России финансирует ее военную машину. Поэтому вполне понятны военные причины для ударов по таким целям.

К сожалению, мы видим, что Россия продолжает избивать по гражданским объектам. Делает ли она это намеренно или из-за нехватки точности и возможностей наносить высокоточные удары, как некоторые другие государства, — я не могу сказать наверняка.

Но я предполагаю, что иногда это делается осознанно, чтобы терроризировать украинский народ. Я считаю, что эта война стала войной террора против украинцев. Мы видели, что только вчера 11 человек погибли в результате ударов по Киеву и другим регионам страны. Это ужасная трагедия.

Я убежден, что россияне делают это для того, чтобы запугать украинцев. Но всякий раз, когда я бываю здесь, я вижу противоположный эффект. Это заставляет украинцев еще больше бороться и сильнее отстаивать свое государство и суверенитет. Так что хотелось бы, чтобы Кремль наконец усвоил этот урок.

Как, по вашему мнению, постоянное давление из-за ударов по стратегическим и символическим целям может повлиять на принятие решений в России?

Я думаю, это может повлиять. Одно из достижений украинской кампании дальнобойных ударов состоит в том, что она ослабила способность России экспортировать нефть и перерабатывать нефть и газ. Это особенно важно сейчас, когда из-за конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана Россия в какой-то степени выигрывает от роста цен на нефть.

Но я не уверен, что она способна в полной мере пользоваться этим. Во-первых, из-за слабости собственной инфраструктуры. Во-вторых, потому, что украинцы очень успешно атакуют объекты, необходимые России для экспорта и получения доходов в государственный бюджет. И для меня это абсолютно законная военная цель, ведь таким образом взрывается способность России финансировать свой оборонно-промышленный комплекс, который используется для убийства украинцев.

Корн об успехах Украины и поражениях России

Учитывая ваш опыт в области разведки и дипломатии, как вы оцениваете текущий этап войны в Украине?

Сегодня многие говорят о том, что украинцы добились определенного прорыва благодаря своей ударной кампании в глубоком тылу противника. Все говорят об украинских оборонных технологиях, и они действительно оказались чрезвычайно эффективными.

Насколько я понимаю, сейчас украинцы активно атакуют российские логистические узлы и линии снабжения. Вероятно, это будет влиять на российские силы до конца лета и в течение осени. Несмотря на огромные потери, россиянам по-прежнему очень сложно захватывать новые территории. Более того, в последние месяцы Украина вернула под свой контроль часть территорий.

Это очень важно, особенно если учитывать, что украинские силы сражаются против противника, который имеет значительное преимущество как в живой силе, так и в ресурсах. Все это имеет огромное значение. В ответ россияне пытаются увеличить количество ударов по городам по всей стране, чтобы запугать украинцев и заставить их прекратить свои действия. Мы видели так называемое перемирие после 9 мая на несколько дней. Кстати, Президент Зеленский продемонстрировал замечательное чувство юмора по поводу того, как он на это отреагировал.

Но сразу после этого россияне совершили масштабную атаку по целям по всей Украине. Это еще раз показало, что они действительно не заинтересованы ни в долговременном прекращении огня, ни в завершении войны в ближайшее время.

Видите ли вы сейчас признаки того, что Россия движется к стратегическому поражению?

Я бы не стал недооценивать россиян. Они все еще могут продолжать боевые действия. Но все зависит от того, как определять понятие поражения. Я бы сказал, что Россия уже терпит стратегическое поражение. Она не смогла достичь своих целей и захватить значительные территории, в то же время платя за это колоссальную цену. Русский народ платит огромную цену за эту бессмысленную войну.

Во многих смыслах поражение уже происходит. Российская экономика терпит поражение. Она деградирует. Система социального обеспечения страдает. Люди страдают. Поэтому можно утверждать, что с 2014 года Россия фактически терпит неудачу, потому что не может достичь поставленных целей. Ее главная стратегическая цель – установить контроль над Украиной – так и не была реализована.

Упадет ли российский режим и согласится ли Россия на капитуляцию – это гораздо более сложный вопрос. Никогда нельзя знать наверняка. Некоторые утверждают, что Россию невозможно победить. Помню, в начале войны многие говорили, что Россия слишком велика, чтобы проиграть. Россияне обладают чрезвычайной выносливостью и силой духа.

Но не стоит забывать, что в истории уже были моменты, когда российские режимы рушились. Это случалось, когда люди выходили на улицы, разочаровавшись в плохом руководстве. Мы видели это в 1905 году. Мы видели это в 1917 году. В русской империи было много восстаний и бунтов. В 1991 году мы также увидели крах советской системы из-за неэффективного управления и слабого руководства.

Так что такой сценарий возможен. И я думаю, что сейчас многие внимательно следят за ситуацией, пытаясь понять, появятся ли признаки того, что режим начинает разрушаться. Моя оценка состоит в том, что Владимир Путин очень обеспокоен тем, что люди в его окружении все больше разочаровываются в этой провальной политике попыток завоевать Украину.

Но они ничего не сделали за последние четыре года.

Россияне?

Да.

Да. В начале были люди, пытавшиеся протестовать. Но их очень быстро арестовали и задержали. Многие покинули страну. Произошел массовый отток населения, что, конечно, трагедия. Это также существенно отразилось на российской экономике. Они сталкиваются с дефицитом рабочей силы.

Зная Россию, могу сказать, что люди там напуганы. И когда кто проводит опрос в России, я не думаю, что результаты отражают реальную картину, потому что люди боятся отвечать честно. Таков был мой опыт жизни там. Это полицейское государство, где режим контролирует людей, запугивает их и терроризирует собственное население. То, что они делают сегодня с украинцами, есть продолжение того, что они давно делают с собственными гражданами. Исторически это было всегда. В России практически нет подлинной традиции демократии либо свободы слова.

Но учитывая такое прошлое и такую ​​историю, могут ли россияне набраться смелости и выступить против собственной власти?

Мы уже видели в прошлом, что когда люди становятся слишком усталыми и слишком разъяренными, они в конце концов выходят на улицы. Они обретают в себе смелость, потому что становятся отчаянными. И я бы сказал, что если российская экономика продолжит движение в нынешнем направлении, такая возможность существует.

Сейчас многие наблюдают за тем, будет ли Путин вынужден объявить полную мобилизацию и как это повлияет на режим. К этому моменту многие жители Санкт-Петербурга и Москвы — двух крупнейших городов страны фактически не испытывали последствий войны на себе. Они были в определенной степени изолированы от нее.

Но когда начнут мобилизовать их детей или их самих, возможно, они станут гораздо готовее выходить на улицы. Ведь вместо того, чтобы ехать на фронт и умирать в ужасных условиях, они могут решить, что пора сказать власти: с нас достаточно.

Что захватывает Корна в Украине и каковы ее сильные стороны

Как вы думаете, что можно было бы считать поражением России в этой войне? Смену власти?

Как я уже говорил, по моему мнению, мы уже наблюдаем поражение России. Россиянам не удалось добиться своих стратегических целей. Другими формами поражения могут быть крушение нынешней власти или смена режима. Возможно, они согласятся на прекращение огня и отойдут с отдельных участков фронта.

Я не думаю, что Путин хочет этого, потому что тогда ему придется объяснять россиянам, почему, по некоторым оценкам, эта война с 2014 уже стоила более миллиона человеческих потерь. Ему придется объяснять, почему он разрушил репутацию России в мире и поставил страну в очень сложное дипломатическое и экономическое положение.

Что касается других форм поражения, то здесь можно долго обсуждать. Но в долгосрочной перспективе эта война является поражением для России вне зависимости от исхода. Развитие страны фактически остановилось и даже откатилось назад. И потребуется очень много времени, чтобы восстановиться от последствий политики, проводимой Россией с 2014 года.

А что можно считать поражением Украины? Мир на условиях России? Или прекращение огня, заморозившее линию фронта?

Мир в условиях России. Если позволить России диктовать украинцам, как им жить, кто должен руководить страной, если привести к власти пророссийские чиновники. Конечно, поражением была и дальнейшая потеря территорий. Поражением была бы невозможность жить так, как люди хотят, и сохранить те ценности, за которые украинцы борются с 2014 года, а особенно с 2022-го.

Меня всегда поражает, когда я приезжаю сюда и общаюсь с людьми, особенно с военными на фронте. Я спрашиваю их: чем вы занимались до 2022 года? И они отвечают, что не были кадровыми военными, не учились в военных академиях. Они являлись ИТ-специалистами. Вчера я встретил мужчину, который был скульптором, художником. И они отправились на войну, чтобы защитить свои ценности.

Ценности свободы. Ценности суверенитета. Ценности независимости. Право выбирать, на каком языке говорить. Какую религию исповедовать. Во что верить. И не разрешать ни одному правительству, а тем более чужому правительству, диктовать, как нужно жить. Вот что было бы поражением для Украины.

По-моему, поражением для Украины также было бы потерять тот прогресс, которого она достигла за последние десять лет на пути к демократии и прозрачности государственного управления. Если этот процесс пойдет обратно, это тоже будет поражением.

Какие стратегические преимущества Украины сегодня самые сильные?

Прежде всего, это талант людей и их воля. Многие говорят об оборонных технологиях, дронах, системах дальнобойных ударов, FPV-дронах, которые украинцы создали, усовершенствовали и фактически довели до мастерства на поле боя. И это действительно впечатляет. Но ничего из этого не случилось бы без людей.

Я считаю, что самый большой актив Украины – это талант ее граждан, их решительность и готовность защищать свои ценности. Также огромное преимущество – дружба и партнерства, которые Украина смогла построить за эти годы. В долгосрочной перспективе это принесет стране большие дивиденды.

Я думаю, что эта война, несмотря на весь ее трагизм, сделала Украину заметной для всего мира. Европа поняла, что Украина, вероятно, уже один из лидеров континента. Возможно, сегодня это самая лучшая армия в Европе и одна из лучших армий в мире. У Украины очень талантливый ИТ-сектор, который очень быстро трансформировался в инновационную оборонно-технологическую отрасль. И это отличная страна.

Когда люди говорят, что Украина разрушена войной, я вижу другое. Да, было много страданий. Но я не вижу разрушенной нации. Я вижу людей, улыбающихся. Я вижу людей, которые продолжают жить. Я вижу детей в парках. Я вижу людей, которые не готовы сдаваться. И я считаю, что американцам есть чему поучиться у украинцев. Как американец, я могу сказать это совершенно искренне. Мы должны учиться в вашей стойкости. У того, как украинцы остаются сильными и сохраняют позитивный настрой даже несмотря на ужасы, которые Россия им причиняет.

Ощутимо, насколько вас вдохновляет нахождение здесь и наблюдение за украинцами. Это очень красиво. Благодарю вас.

Я всегда говорю людям: мои родители воспитали меня так, чтобы я верил в те же ценности, о которых говорят украинцы. Независимость. Свобода слова. Свобода самовыражения. Готовность отстаивать свободу. В Соединенных Штатах есть выражение: свобода не бывает бесплатной. Иногда за нее нужно платить собственными жертвами.

Я посвятил значительную часть своей жизни служению стране. Моя семья тоже принесла много жертв. Мы делали это для защиты демократии, наших ценностей и наших союзников. Именно это сегодня делают украинцы. Именно поэтому я люблю приезжать сюда. Это вдохновляет. Это напоминает мне меня в молодости, хотя это было очень давно. И я бы хотел, чтобы украинский пример вдохновил американцев и наших европейских союзников. Сегодня Украина — пример для всех нас в этом очень сложном мире.

Корн: Путин сейчас находится в очень сложном положении

Это отличная миссия. Ладно, двигаемся дальше. Если бы Украина смогла обеспечить постоянное наблюдение с помощью дронов и могла наносить удары по ключевым логистическим маршрутам в Крыму, как это могло бы повлиять на способность России удерживать южный фронт?

Слушайте, логистика в войне – это все. Если россияне не могут поставлять свои подразделения на фронте, это окажет очень негативное влияние на их боеспособность. Приведу маленький пример. Мы видели, какие проблемы возникли у российских войск, когда они лишились доступа к Starlink. Это дало украинцам определенное преимущество в поле боя.

Если у войск нет боеприпасов, еды или необходимого обеспечения, это становится серьезной проблемой. В то же время, я бы отметил, что россияне достаточно изобретательны и всегда ищут способы обойти такие трудности. На протяжении всей войны мы видим, как украинцы создают новые технологии, а россияне пытаются найти контртехнологии или новые ответные решения.

Очевидно, они много копируют у украинцев, но они также способны действовать креативно. Они могут быть очень хитрыми. Поэтому я уверен, что наши украинские друзья это прекрасно понимают. Не стоит считать, что если сегодня у Украины есть преимущество, то она сохранится автоматически.

Россияне постараются переломить ситуацию. Потому украинцы должны постоянно оставаться на шаг впереди. И, по-моему, мы должны продолжать помогать Украине сохранять это преимущество.

Если Владимир Путин станет осознавать, что Россия теряет стратегическую инициативу, какие реальные варианты действий у него останутся?

Путин сейчас находится в очень сложном положении. Российская экономика практически полностью находится в зависимости от военно-промышленного комплекса. Если война остановится, возникнет огромный вопрос: как перевести экономику обратно в мирные рельсы.

Учитывая структурные проблемы российской экономики, это будет чрезвычайно сложно. Также в Россию вернутся сотни тысяч ветеранов, прошедших через эту войну и получивших тяжелые психологические травмы. Речь идет о посттравматическом стрессовом расстройстве, психологических проблемах и других последствиях войны.

Мы знаем, что российские власти открывали тюрьмы и отправляли на фронт осужденных преступников. Они также вернутся домой. Мы уже видим последствия этого: статистика насильственных преступлений в России растет. И Путину предстоит решать все эти проблемы. Есть ли у него для этого ресурсы и решения — я не знаю. Поэтому в экономическом и культурном смысле Россия будет еще долго находиться в очень сложном положении.

Подумайте сами. Недавно мы отмечали годовщину победы над фашизмом в Европе во время Второй мировой войны – того, что россияне называют Великой Отечественной войной. Но сегодня Россия ведет себя именно так, как вели себя фашисты во время той войны. Похищение детей. Убийства гражданских. Бомбардировка гражданских объектов.

И мне очень жаль это говорить, но в культурном и дипломатическом плане России придется пройти очень долгий путь, чтобы снова интегрироваться в международное сообщество после того, что оно сделало во время этой войны и продолжает делать сейчас. Россияне должны это понимать.

Они уже платят за нее высокую цену и будут продолжать платить в будущем, если не заставят свою власть прекратить эту нелепость. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, если они не дадут понять правительству, что из них достаточно, эта цена будет только расти.

Россия продолжает регулярно атаковать ракетами и дронами украинские города. Кремль воспринимает эти удары как военные операции, психологическую войну или политическое давление на Украину и ее партнеров?

Все вместе. И мы знаем, что русский стиль ведения войны начинается именно с психологических операций. Он начинается с экономической войны. Россия ведет войну против Украины гораздо дольше, чем с 2014 года. Еще до 2014 года существовали кампании так называемых активных мер, направленных на контроль над Украиной.

Вмешательство в государственные решения. Воздействие на политиков. Использование коррупции. Различные схемы воздействия. Пропаганда. Масштабные информационные кампании. Кибератаки. Все это началось задолго до 2014 года. Затем наступил следующий этап – 2014 год. Появились так называемые "зеленые человечки". Началась скрытая операция и открытый захват Крыма русскими войсками. А дальше был 2022 год – полномасштабное вторжение и значительное расширение агрессии против Украины. Все это является продолжением одного и того же процесса.

И сегодня Путин и Кремль используют все эти инструменты, чтобы победить Украину и терроризировать ее население. Мы видели это во время зимней кампании против украинской энергетической инфраструктуры. На мой взгляд, россияне хотели запугать украинцев и буквально заморозить их до капитуляции.

Я был здесь в феврале. Было минус тридцать. Было очень холодно. Люди оставались без тепла. Но они смеялись. Они улыбались. И когда я спрашивал людей, приближает ли это их к желанию заключить соглашение, они отвечали так: "Мы готовы к соглашению, если оно будет справедливым для Украины. Но если оно несправедливо, мы продолжим бороться, независимо от того, насколько холодно будет".

Россия совершила стратегическую ошибку, недооценив своего соседа. Страну, которую она традиционно называла братской. Для меня до сих пор удивительно, как сильно они ошиблись в оценке того, как украинцы будут реагировать на эту агрессию.

Корн об угрозе использования ядерного оружия со стороны России

Также я хотела задать очень чувствительный для Украины и мира вопрос, звучащий с самого начала этой войны. Насколько реальным вы считаете риск применения Россией тактического ядерного оружия сегодня?

Очень хороший вопрос. Я думаю, что Россия регулярно использует тему ядерного оружия для устрашения и сдерживания других от принятия определенных решений. Она делала это многократно в 2022 году. И, к сожалению, тогда это в определенной степени сработало. Но я не думаю, что Россия применит ядерное оружие против Украины. В общем, я не считаю это вероятным.

То есть вообще?

Я бы не сказал "никогда". Возможно, при каких-то экстремальных обстоятельствах. Например, если войска НАТО вторгнутся в Россию. Или если украинские силы будут на подступах к Москве. Если ситуация станет для России абсолютно безысходной.

А в нынешних условиях это невозможно?

По-моему, да. Я не думаю, что россияне пойдут на это, потому что они понимают: последствия для самой России будут не менее разрушительными, а возможно даже хуже. Насколько я знаю, китайское руководство дало им понять, что даже говорить о таком не стоит. Они знают, какими будут последствия.

В прошлом году я был на конференции здесь, в Украине, где поднимали этот вопрос. И одно американское чиновник напомнил очень простую вещь: Владимир Путин не должен забывать, что ядерное оружие есть также во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах. Он не единственный, у кого такой инструмент. И когда он озвучивает подобные угрозы, он должен помнить, что последствия могут быть очень серьезными.

И еще одна. Когда я работал и жил в России, многие россияне говорили мне, что они никогда не хотят войны с Соединенными Штатами. Они помнят ужасающие потери Второй мировой войны. И они точно не желают ядерной войны. Поэтому Путин должен понимать, что вокруг него люди, если увидят, что он действительно готов нажать кнопку, вероятно, сделают все возможное, чтобы его остановить.

И как, по-вашему, западным правительствам отличать ядерный шантаж от реальной подготовки к применению ядерного оружия?

Прежде всего, нужно смотреть не только на угрозы, но и на действия. Следует оценивать, что именно было сказано и что на самом деле было сделано. Вспомним, например, как Россия угрожала вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Раздавались самые разные заявления. Они вступили в НАТО. И что случилось?

Или вспомните дискуссии о передаче Украине истребителей F-16. Россия также выражала множество угроз. Сегодня украинцы уже летают на F-16. Что сделала Россия? Она пытается атаковать их. Можно продолжать этот список очень долго.

Во многих случаях россиянам удавалось затягивать принятие решений в Вашингтоне, Брюсселе и европейских столицах благодаря таким угрозам. Но когда решения все же принимались и политики находили в себе смелость сделать необходимое, россияне отступали от своих угроз. Они искали другие способы создавать проблемы.

Поэтому, во-первых, мы должны гораздо лучше понимать русское мышление. Во-вторых, следует внимательно изучать российскую военную доктрину по применению ядерного оружия. И в-третьих, мы должны быть хорошо подготовлены. Россия должна понимать, что ей может противостоять более мощный противник, который также готов защищать свои интересы силой, если будут перейдены определенные границы.

Недавно меня спросили в одном интервью о так называемых красных линиях Путина. И я ответил: мы постоянно говорим о красных линиях Путина. А какие наши красные линии? Они тоже существуют. И если он их пересечет, например, применит ядерное оружие, какие будут последствия? Он должен знать, что последствия будут очень серьезными. И что есть люди, готовые действовать, если он хотя бы приблизится к такой ошибке.

Да, это правда.

Это мое мнение.

Угроза из Беларуси и сроки окончания войны

Пока у нас еще немного времени, я хотела бы перейти к последней теме. Насколько реалистична угроза нового наступления с территории Беларуси?

Прекрасный вопрос. Я думаю, что такая возможность существует. Тем не менее, Лукашенко должен понимать, что подобное решение, принятое в угоду Москве, может стать катастрофой для его собственного режима. Безусловно, в Беларуси есть люди, которые больше преданы Москве, чем Минску. И я уверен, что Лукашенко это осознает. Ему приходится постоянно балансировать между этими силами.

Если белорусские войска перейдут границу, это может очень быстро обернуться против самого режима. Они уже увидели, что украинцы способны эффективно защищать свои границы и обладают мощными военными возможностями. Если Россия будет использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для новых атак — а, кстати, она уже это делает — Лукашенко должен понимать, что для него это будет иметь серьезные последствия.

Возможно ли это? Да. И я думаю, что за этим следует внимательно следить. Но в то же время, на мой взгляд, мы должны обеспечить Украину всем необходимым для защиты на этом направлении, если угроза снова станет реальной. И не стоит забывать, что по другую сторону белорусской границы также НАТО, имеющая значительные силы и возможности.

И наконец мой любимый вопрос. Верите ли вы, что война завершится в этом году?

О, вы просите меня сделать прогноз. Я очень надеюсь, что до конца года будет достигнуто прекращение огня. Означает ли это завершение войны? Нет.

Возможно, завершится ее активная фаза. Возможно, прекратятся бомбардировки городов и массовые атаки "Шахедов" по украинским населенным пунктам. Если это произойдет, то, вероятно, Украина также перестанет наносить дальнобойные удары по территории России. Но, к сожалению, психологическая война, пропаганда, шпионская деятельность и политическое влияние на Украину продолжатся.

И на Западе мы должны это понимать. Даже после того, как прекратятся боевые действия, Украина потребует еще большей поддержки и еще большей дружбы. Мы должны будем оставаться рядом с украинскими на каждом этапе. Помогать восстанавливать экономику. Помогать сохранять социальные системы. Заботиться о людях, пожертвовавших так много ради защиты своей страны. И, кстати, ради защиты Европы и Соединенных Штатов от серьезной угрозы.

Украина много лет находится на передовой борьбе против силы, угрожающей всем нам и нашим ценностям. Поэтому мы должны оставаться рядом. И я часто говорю еще одну вещь. В будущем нам также потребуется поддержка Украины. Эта война показала, насколько сильны украинцы в сфере разведки, военного дела и дипломатии. Нам понадобится этот опыт.

Соединенным Штатам понадобится украинская поддержка по многим вопросам в будущем. Поэтому когда Россия будет искать новые способы ослабить Украину после войны, мы должны помочь украинцам сохранить стабильность и продолжить развитие. Я хочу увидеть Украину отстроенной после войны. И я бы хотел, чтобы она стала примером для людей по ту сторону границы — в России. Чтобы они увидели, что демократия, рыночная экономика, должное руководство и международная поддержка могут принести успех в этой части мира.

Что можно жить свободно. Что не обязательно мириться с диктатором или царем. И, кстати, я считаю, что поэтому Путин так боится Украины. Он опасается того прогресса, которого вы достигаете.

Господин Корн, спасибо вам за этот разговор, за то, что присоединились к нам и поделились своими мыслями и оценками. Было очень приятно пообщаться.

Спасибо. Благодарю вас и ваших зрителей.