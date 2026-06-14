Ексрозвідник ЦРУ назвав головну стратегічну перевагу України

Ексрозвідник ЦРУ Ґленн Корн. Фото: кадр із відео

Головною стратегічною перевагою України є не сучасне озброєння чи технологічні розробки, а її громадяни. Саме завдяки таланту, винахідливості та готовності боротися українці змогли створити ефективні оборонні рішення, які привернули увагу світу. Також важливу роль відіграють міжнародні партнерства, які країна вибудувала за роки війни.

Про це заявив колишній високопосадовець ЦРУ США Ґленн Корн в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Кагал.

Колишній посадовець ЦРУ: Україна сильна насамперед своїми громадянами

За словами Корна, сьогодні багато уваги приділяють українським дронам, системам далекобійних ударів та іншим військовим розробкам. Водночас він переконаний, що всі ці досягнення стали можливими насамперед завдяки людям, які створюють і вдосконалюють такі технології.

"Я вважаю, що найбільший актив України — це талант її громадян, їхня рішучість і готовність захищати свої цінності", — наголосив він.

Ексрозвідник також звернув увагу на розвиток українського IT-сектору, який за роки повномасштабної війни зміг швидко адаптуватися до нових викликів і стати важливою частиною оборонно-технологічної сфери.

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На думку Корна, війна зробила Україну більш помітною на міжнародній арені та продемонструвала її потенціал. Він вважає, що українська армія сьогодні є однією з найсильніших у Європі, а досвід українських військових уважно вивчають у багатьох країнах світу.

Окремо він відзначив стійкість українського суспільства. За словами колишнього посадовця ЦРУ, попри війну та постійні російські атаки, українці продовжують жити, працювати та будувати плани на майбутнє.

Корн додав, що саме здатність не здаватися в найскладніших обставинах є тією рисою, якій, на його думку, іншим державам варто повчитися в України.

Як писали Новини.LIVE, Корн також повідомляв у інтерв’ю, що Росія не зупинить війну проти України навіть у разі перемир'я. Тому закликав Захід готуватися до довготривалої гібридної агресії РФ. За його словами, Кремль не припинятиме політичного тиску та пропаганди.

Крім того, Корн не виключає, що російський режим може впасти. Адже від війни страждають російські економіка та система соціального забезпечення. Люди розчаровуються в політиці керівництва країни.