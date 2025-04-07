Соглашение об ископаемых — эксперт назвал "красные линии" в документе

Добыча ископаемых. Иллюстративное фото: depositphotos

Требования США в соглашении об ископаемых противоречат экономическому суверенитету Украины. В частности, речь идет о признании финансового долга перед США.

Об этом рассказал эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 7 апреля.

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По словам Пендзина, украинская делегация отправится в США для отстаивания национальных интересов во время дальнейших переговоров. Это обусловлено тем, что в последнем варианте документа есть "красные линии".

"Признание Украиной долга в размере условно 112-113 миллиардов долларов за те деньги, которые администрация Байдена предоставляла Украине в качестве гарантий", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни в коем случае не пойдет на это. Пендзин считает, что в Украине не найдется чиновника, который пошел бы на подобное условие.

Вторым условием является перенаправление рентных платежей из украинского бюджета в общий Фонд. Он пояснил, что таким образом сегодняшние поступления от государственных и частных предприятий, которые разрабатывают полезные ископаемые будут использованы, как доходная часть фонда.

А третья "красная линия" — право вето на приход иностранных инвесторов в Украину, которым будет руководить США. Пендзин объяснил, что это может стать "крестом на европейской интеграции".

Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент анонсировал визит украинской делегации в Вашингтон.

По его мнению, будущее соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не нравится России.