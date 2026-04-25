Главная Новости дня Эксперт: Украина не успеет восстановить энергетику до следующей зимы

Эксперт: Украина не успеет восстановить энергетику до следующей зимы

Дата публикации 25 апреля 2026 23:41
Эксперт: Украина не успеет восстановить энергетику до следующей зимы
Энергетики ремонтируют энергообъект. Фото: ДТЭК

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что скептически оценивает планы Кабмина по восстановлению энергетических мощностей к зиме. По его словам, Украина сможет восстановить не более, чем до 3 ГВт мощностей.

Об этом эксперт сказал в эфире "Ранок.LIVE".

Почему Украина не успевает восстановить энергетику к зиме 2026-2027

Корольчук пояснил, что сейчас работает примерно 1,5 ГВт тепловой генерации. Однако даже в случае частичного восстановления, максимум, на который можно рассчитывать — это еще примерно 1,5 ГВт. То есть, в целом объем может составить около 3 ГВт.

На этом, по словам эксперта, потенциал восстановления исчерпывается, поэтому следующий отопительный сезон будет сложным.

"Не успеем. Сегодня реально работает до 1,5 тысячи мегаватт тепловой генерации... Восстановят еще от силы где-то 1,5 тысячи мегаватт. То есть будет 3 тысячи мегаватт. Все, на этом как бы история закончится, и зима следующая будет сложной", — сказал он.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует восстановить 6 ГВт мощностей до старта отопительного сезона. Также, по его словам, происходят работы над усилением физической защиты энергообъектов.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что зимой россияне повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей украинской энергосистемы.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
