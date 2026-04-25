Експерт: Україна не встигне відновити енергетику до наступної зими

Дата публікації: 25 квітня 2026 23:41
Енергетики ремонтують енергооб'єкт. Фото: ДТЕК

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що скептично оцінює плани Кабміну щодо відновлення енергетичних потужностей до зими. За його словами, Україна зможе відновити не більше, ніж до 3 ГВт потужностей.

Про це експерт сказав в ефірі "Ранок.LIVE".

Чому Україна не встигає відновити енергетику до зими 2026-2027

Корольчук пояснив, що наразі працює приблизно 1,5 ГВт теплової генерації. Однак навіть у разі часткового відновлення, максимум, на який можна розраховувати — це ще приблизно 1,5 ГВт. Тобто, загалом обсяг може сягнути близько 3 ГВт.

На цьому, за словами експерта, потенціал відновлення вичерпується, тож наступний опалювальний сезон буде складним.

"Не встигнемо. Сьогодні реально працює до 1,5 тисячі мегават теплової генерації... Відновлять ще від сили десь 1,5 тисячі мегават. Тобто буде 3 тисячі мегават. Все, на цьому якби історія закінчиться, і зима наступна буде складною", — сказав він.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна планує відновити 6 ГВт потужностей до старту опалювального сезону. Також, за його словами, відбуваються роботи над підсиленням фізичного захисту енергооб'єктів.

Окрім того, Шмигаль розповів, що взимку росіяни пошкодили понад 9 ГВт генеруючих потужностей української енергосистеми.

Україна енергетика
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
