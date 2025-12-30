Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт объяснил, почему отказ от ГИА является ошибкой

Эксперт объяснил, почему отказ от ГИА является ошибкой

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 23:31
Отказ от ГНА стал стратегической ошибкой, - Кондратюк
Ученики сдают тест. Фото: УНИАН

Отмена государственной итоговой аттестации является стратегической ошибкой. Это негативно повлияет на качество образования в Украине.

Об этом сообщил основатель Всеукраинской образовательной компании ZNO Setstud Александр Кондратюк в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Отказ от ГИА

По словам Кондратюка, ГИА не имеет прямой связи со вступительной кампанией, ведь выполняет совсем другую функцию. Государственная итоговая аттестация является выпускным экзаменом из школы, тогда как Национальный мультипредметный тест служит инструментом отбора в учреждения высшего образования.

Кондратюк напомнил, что до начала полномасштабной войны ГИА фактически была интегрирована в ВНО. Ученики сдавали один экзамен, но получали две отдельные оценки — для школы и для поступления. Отказ от проведения ГИА во время пандемии COVID-19 и в условиях войны, по его убеждению, был необдуманным решением, которое не имело достаточных оснований.

"ГИА можно провести так же, как обычную контрольную работу. Если дети ходят в школу и пишут контрольные, нет никакой логической причины не проводить ГИА", — сказал он.

Особенно критическим, по словам Кондратюка, является отсутствие ГИА после 9 класса. Именно этот этап должен был бы стать важным срезом знаний и сигналом для родителей относительно реального уровня подготовки детей. Без такого инструмента многие образовательные проблемы остаются незамеченными вплоть до момента сдачи НМТ.

Напомним, что народный депутат Сергей Колебошин объяснил, почему отменить сдачу НМТ в вузы невозможно.

А до этого в МОН ответили, сколько учеников в 2025 году писали НМТ за рубежом.

образование школы учеба школьники школа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации