Отказ от ГНА стал стратегической ошибкой, - Кондратюк

Ученики сдают тест. Фото: УНИАН

Отмена государственной итоговой аттестации является стратегической ошибкой. Это негативно повлияет на качество образования в Украине.

Об этом сообщил основатель Всеукраинской образовательной компании ZNO Setstud Александр Кондратюк в эфире День.LIVE.

Отказ от ГИА

По словам Кондратюка, ГИА не имеет прямой связи со вступительной кампанией, ведь выполняет совсем другую функцию. Государственная итоговая аттестация является выпускным экзаменом из школы, тогда как Национальный мультипредметный тест служит инструментом отбора в учреждения высшего образования.

Кондратюк напомнил, что до начала полномасштабной войны ГИА фактически была интегрирована в ВНО. Ученики сдавали один экзамен, но получали две отдельные оценки — для школы и для поступления. Отказ от проведения ГИА во время пандемии COVID-19 и в условиях войны, по его убеждению, был необдуманным решением, которое не имело достаточных оснований.

"ГИА можно провести так же, как обычную контрольную работу. Если дети ходят в школу и пишут контрольные, нет никакой логической причины не проводить ГИА", — сказал он.

Особенно критическим, по словам Кондратюка, является отсутствие ГИА после 9 класса. Именно этот этап должен был бы стать важным срезом знаний и сигналом для родителей относительно реального уровня подготовки детей. Без такого инструмента многие образовательные проблемы остаются незамеченными вплоть до момента сдачи НМТ.

