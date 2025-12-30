Відмова від ДПА стала стратегічною помилкою, — Кондратюк

Учні складають тест. Фото: УНІАН

Скасування державної підсумкової атестації є стратегічною помилкою. Це негативно вплине на якість освіти в Україні.

Про це повідомив засновник Всеукраїнської освітньої компанії ZNO Setstud Олександр Кондратюк в ефірі День.LIVE.

Відмова від ДПА

За словами Кондратюка, ДПА не має прямого зв’язку зі вступною кампанією, адже виконує зовсім іншу функцію. Державна підсумкова атестація є випускним іспитом зі школи, тоді як Національний мультипредметний тест слугує інструментом відбору до закладів вищої освіти.

Кондратюк нагадав, що до початку повномасштабної війни ДПА фактично була інтегрована у ЗНО. Учні складали один іспит, але отримували дві окремі оцінки — для школи та для вступу. Відмова від проведення ДПА під час пандемії COVID-19 і в умовах війни, на його переконання, була необдуманим рішенням, яке не мало достатніх підстав.

"ДПА можна провести так само, як звичайну контрольну роботу. Якщо діти ходять до школи і пишуть контрольні, немає жодної логічної причини не проводити ДПА", — сказав він.

Особливо критичною, за словами Кондратюка, є відсутність ДПА після 9 класу. Саме цей етап мав би стати важливим зрізом знань і сигналом для батьків щодо реального рівня підготовки дітей. Без такого інструменту багато освітніх проблем залишаються непоміченими аж до моменту складання НМТ.

