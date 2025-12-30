Відео
Експерт пояснив, чому відмова від ДПА є стратегічною помилкою

Дата публікації: 30 грудня 2025 23:31
Відмова від ДПА стала стратегічною помилкою, — Кондратюк
Учні складають тест. Фото: УНІАН

Скасування державної підсумкової атестації є стратегічною помилкою. Це негативно вплине на якість освіти в Україні.

Про це повідомив засновник Всеукраїнської освітньої компанії ZNO Setstud Олександр Кондратюк в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Відмова від ДПА

За словами Кондратюка, ДПА не має прямого зв’язку зі вступною кампанією, адже виконує зовсім іншу функцію. Державна підсумкова атестація є випускним іспитом зі школи, тоді як Національний мультипредметний тест слугує інструментом відбору до закладів вищої освіти.

Кондратюк нагадав, що до початку повномасштабної війни ДПА фактично була інтегрована у ЗНО. Учні складали один іспит, але отримували дві окремі оцінки — для школи та для вступу. Відмова від проведення ДПА під час пандемії COVID-19 і в умовах війни, на його переконання, була необдуманим рішенням, яке не мало достатніх підстав.

"ДПА можна провести так само, як звичайну контрольну роботу. Якщо діти ходять до школи і пишуть контрольні, немає жодної логічної причини не проводити ДПА", — сказав він.

Особливо критичною, за словами Кондратюка, є відсутність ДПА після 9 класу. Саме цей етап мав би стати важливим зрізом знань і сигналом для батьків щодо реального рівня підготовки дітей. Без такого інструменту багато освітніх проблем залишаються непоміченими аж до моменту складання НМТ.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Колебошин пояснив, чому скасувати складання НМТ до вишів неможливо.

А до цього в МОН відповіли, скільки учнів в 2025 році писали НМТ за кордоном.

освіта школи навчання школярі школа
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
