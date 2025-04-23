За кордоном 20 тис. учнів писатимуть НМТ цього року, — МОН

Екзамен. Ілюстративне фото: depositphotos

Заступник міністра освіти України Михайло Винницький розповів, що 20 тисяч українців пишуть національний мультипредметний тест за кордоном. А потім ці особи вступлять до українських вищих навчальних закладів.

Про це він сказав у коментарі Новини.LIVE.

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"Є потреба повернення молодих людей з-за кордону, але в нас так само балансується це тим, що Україна не має бути тюрмою для молодих людей. І насправді ми зробили величезні кроки стосовно того, щоби уможливити академічну мобільність наших бакалаврів", — сказав Винницький.

За його словами, минулого року були внесені певні зміни до правил перетину кордону: якщо особа бере участь в академічній мобільності, то вона, попри стать, у віці 18-22 років має право перетнути кордон для того, аби навчатися один семестр, наприклад, в інших країнах.

"І це дуже добре, це розширення світогляду. Велика частина з тих хто перебуває за кордоном, повертаються до України. Тому що якість освіти за кордоном змушує бажати кращого", — уточнив заступник міністра.

Він наголосив, що українські заклади пропонують якіснішу освіту та приваблюють осіб, які перебувають за кордоном, і статистика це підтверджує. Так, 20 тисяч людей пишуть НМТ за кордоном, аби вступити до українських ЗВО.

Водночас достатньо велика кількість вимушено залишаються там й навчається дистанційно. За словами Винницького, це в основному стосується закладів, які розташовані на прифронтових зонах.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми писали, як українці можуть безплатно навчатися в австрійських університетах.

Також стало відомо, що Кабмін оновлює правила вступу та навчання на аспірантурі в Україні.