За рубежом 20 тыс. учеников будут писать НМТ в этом году, - МОН

Экзамен. Иллюстративное фото: depositphotos

Заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий рассказал, что 20 тысяч украинцев пишут национальный мультипредметный тест за рубежом. А потом эти лица поступят в украинские высшие учебные заведения.

Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE.

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Украинцы возвращаются на учебу

"Есть потребность возвращения молодых людей из-за рубежа, но у нас так же балансируется это тем, что Украина не должна быть тюрьмой для молодых людей. И на самом деле мы сделали огромные шаги относительно того, чтобы сделать возможным академическую мобильность наших бакалавров",— сказал Винницкий.

По его словам, в прошлом году были внесены определенные изменения в правила пересечения границы: если лицо участвует в академической мобильности, то оно независимо от пола, но в возрасте 18-22 лет, имеет право пересечь границу для того, чтобы учиться один семестр, например, в других странах.

"И это очень хорошо, это расширение кругозора. Большая часть из тех, кто находится за рубежом, возвращаются в Украину. Потому что качество образования за рубежом желает лучшего", — уточнил заместитель министра.

Он отметил, что украинские заведения предлагают качественное образование и привлекают лиц, находящихся за рубежом и статистика это подтверждает. Так, 20 тысяч человек пишут НМТ за рубежом, чтобы поступить в украинские ВУЗы.

В то же время достаточно большое количество вынужденно остаются там и учатся дистанционно. По словам Винницкого, это в основном касается заведений, которые расположены на прифронтовых зонах.

Ранее в материале Новини.LIVE мы писали, как украинцы могут бесплатно учиться в австрийских университетах.

Также стало известно, что Кабмин обновляет правила поступления и обучения на аспирантуре в Украине.