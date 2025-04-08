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В Україні оновлять умови вступу та навчання для аспірантів

8 квітня 2025 14:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Уряд оновлює правила вступу на аспірантуру — деталі
Студенти. Ілюстративне фото: novy.tv
Євгенія Брюховецька - редактор

Кабінет Міністрів України оновлює правила вступу та навчання на аспірантурі. Зокрема, введуть обов'язковий іспит зі знання іноземної мови.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 8 квітня.

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"Уряд підтримав зміни до Порядку підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги", — йдеться у повідомленні.

Згідно зі змінами буде впроваджено:

  • на третьому році аспіранти складатимуть держзалік з української та іноземної мов для академічних цілей;
  • вступний іспит з іноземної мови стане обов’язковим для всіх — навіть для тих, хто має міжнародний сертифікат (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо).
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Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, за даними МОН, близько 15% студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються вчасно в Україну через мобілізацію.

Також в Україні оновлять систему професійно-технічної освіти: відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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