Уряд оновлює правила вступу на аспірантуру — деталі

В Україні оновлять умови вступу та навчання для аспірантів
Кабінет Міністрів України оновлює правила вступу та навчання на аспірантурі. Зокрема, введуть обов'язковий іспит зі знання іноземної мови.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 8 квітня.
Зміни у вступі на аспірантуру
"Уряд підтримав зміни до Порядку підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги", — йдеться у повідомленні.
Згідно зі змінами буде впроваджено:
- на третьому році аспіранти складатимуть держзалік з української та іноземної мов для академічних цілей;
- вступний іспит з іноземної мови стане обов’язковим для всіх — навіть для тих, хто має міжнародний сертифікат (TOEFL, IELTS, Cambridge тощо).
Нагадаємо, за даними МОН, близько 15% студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються вчасно в Україну через мобілізацію.
Також в Україні оновлять систему професійно-технічної освіти: відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.
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