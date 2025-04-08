Правительство обновляет правила поступления на аспирантуру — детали

В Украине обновят условия поступления и обучения для аспирантов
Кабинет Министров Украины обновляет правила поступления и обучения на аспирантуре. В частности, введут обязательный экзамен по знанию иностранного языка.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 8 апреля.
Изменения в поступлении на аспирантуру
"Правительство поддержало изменения в Порядок подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения и унифицировать требования", — говорится в сообщении.
Согласно изменениям будет внедрено:
- на третьем году аспиранты будут сдавать госзачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей;
- вступительный экзамен по иностранному языку станет обязательным для всех — даже для тех, кто имеет международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.д.).
Напомним, по данным МОН, около 15% студентов, обучающихся за рубежом, не возвращаются вовремя в Украину из-за мобилизации.
Также в Украине обновят систему профессионально-технического образования: соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
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