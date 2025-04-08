Правительство обновляет правила поступления на аспирантуру — детали

Студенты. Иллюстративное фото: novy.tv

Кабинет Министров Украины обновляет правила поступления и обучения на аспирантуре. В частности, введут обязательный экзамен по знанию иностранного языка.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 8 апреля.

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Изменения в поступлении на аспирантуру

"Правительство поддержало изменения в Порядок подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения и унифицировать требования", — говорится в сообщении.

Согласно изменениям будет внедрено:

на третьем году аспиранты будут сдавать госзачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей;

вступительный экзамен по иностранному языку станет обязательным для всех — даже для тех, кто имеет международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.д.).

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, по данным МОН, около 15% студентов, обучающихся за рубежом, не возвращаются вовремя в Украину из-за мобилизации.

Также в Украине обновят систему профессионально-технического образования: соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.