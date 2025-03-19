В Україні змінять систему професійної освіти — деталі

Студенти ПТУ. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні хочуть оновити систему професійної освіти у технічних училищах. Планується, аби вона стала більш ефективною та відповідала сучасним вимогам.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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Скриншот карти законопроєкту

Зміни в професійній освіті

За словами депутатів, чинний Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту", який ухвалили ще у 1998 році, вже не відповідає потребам сучасної молоді. Тому новий законопроєкт пропонує наступні зміни:

можливість безплатного здобуття іншої професії — громадяни зможуть отримати нову професію не раніше ніж через три роки після попередньої кваліфікації за умови наявності страхового стажу не менше двох років;

доступ до навчання без базової середньої освіти — особи, які не здобули базової середньої освіти, матимуть право на професійну освіту;

нова система фінансування — ввести нову субвенцію від держави місцевим бюджетам для оплати праці педагогів, а утримання матеріально-технічної бази закладів професійної освіти буде фінансуватися з місцевих бюджетів;

розширення автономії закладів професійної освіти — заклади зможуть самостійно визначати правила прийому абітурієнтів, розробляти освітні програми та розпоряджатися заробленими коштами;

впровадження освітнього аудиту — запровадити перевірки якості навчання для підвищення стандартів освіти;

зміни в робочому часі — роботу педагогів скоротять з 40 до 36 годин на тиждень;

посилення співпраці з роботодавцями — розширення механізмів державно-приватного партнерства для покращення якості освіти;

оновлення термінології — змінять терміни "професійна освіта" замість "професійно-технічна освіта", "студент" замість "учень" та об'єднають 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в "професійний коледж".

Раніше стало відомо, що українським абітурієнтам розширили можливості для складання НМТ у країнах Європи.

А міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час військової служби особи 18-24 років зможуть здобувати вищу освіту.