НМТ-2025 у Європі — нові міста для складання тестування

Учні складають тест. Фото: УНІАН

Українським абітурієнтам розширили можливості для складання Національного мультипредметного тестування (НМТ) у країнах Європи. Тестування проведуть ще у п'яти містах.

Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

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Відтепер українські абітурієнти, які перебувають за кордоном, зможуть скласти НМТ у ще більшій кількості міст. Завдяки домовленостям із освітніми міністерствами, посольствами та неурядовими організаціями, до переліку міст, де будуть розміщені тимчасові екзаменаційні центри, додалися Відень (Австрія), Познань, Катовіце, Гданськ (Польща) і Братислава (Словаччина).

Втім, попри розширення можливостей, у кожному з міст обмежена кількість місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, тож у разі їх вичерпання певна локація стане недоступною для вибору під час реєстрації.

В яких містах та країнах вже не можна зареєструватися на НМТ-2025

На цей момент уже закрито можливість реєстрації в деяких містах через заповненість екзаменаційних центрів. Скласти тестування більше не можна в Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).

Організатори нагадують, що всі учасники, які вже створили персональний кабінет і обрали локацію, мають можливість змінити її. Якщо з’явилося місто, яке зручніше для доїзду, можна внести корективи до реєстраційних даних до 8 квітня 2025 року.

Нагадаємо, стало відомо, за яким правописом буде проведено тестування на НМТ з української мови.

Також Новини.LIVE писали всі подробиці про НМТ-2025 для абітурієнтів.