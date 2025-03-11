НМТ-2025 в Европе — новые города для сдачи тестирования

Ученики сдают тест. Фото: УНИАН

Украинским абитуриентам расширили возможности для сдачи Национального мультипредметного тестирования(НМТ) в странах Европы. Тестирование проведут еще в пяти городах.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

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Отныне украинские абитуриенты, которые находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в еще большем количестве городов. Благодаря договоренностям с образовательными министерствами, посольствами и неправительственными организациями, в перечень городов, где будут размещены временные экзаменационные центры, добавились Вена (Австрия), Познань, Катовице, Гданьск (Польша) и Братислава (Словакия).

Впрочем, несмотря на расширение возможностей, в каждом из городов ограничено количество мест в специально оборудованных компьютерных центрах, поэтому в случае их исчерпания определенная локация станет недоступной для выбора при регистрации.

В каких городах и странах уже нельзя зарегистрироваться на НМТ-2025

На данный момент уже закрыта возможность регистрации в некоторых городах из-за заполненности экзаменационных центров. Сдать тестирование больше нельзя в Дюссельдорфе (Германия), Бухаресте (Румыния) и Праге (Чехия).

Организаторы напоминают, что все участники, которые уже создали персональный кабинет и выбрали локацию, имеют возможность изменить ее. Если появился город, который удобнее для проезда, можно внести коррективы в регистрационные данные до 8 апреля 2025 года.

Напомним, стало известно, по какому правописанию будет проведено тестирование на НМТ по украинскому языку.

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