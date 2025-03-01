НМТ 2025 — що повинні знати вступники про іспит

Учень з документами. Ілюстративне фото: freepik.com

Національний мультипредметний тест розпочнеться менше ніж за три місяці. Учні мають підготуватися, адже результати цього іспиту будуть впливати на вступ до навчального закладу.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію, що потрібно знати про НМТ.

Читайте також:

Що потрібно знати про НМТ

НМТ є обов'язковим випробування для вступу на бакалаврські програми в Україні. Цей іспит складається з чотирьох предметів: трьох обов'язкових та одного на вибір абітурієнта. Так, серед обов'язкових предметів:

українська мова;

математика;

історія України.

Водночас як четвертий предмет вступники можуть обрати:

українську літературу;

іноземну мову (англійська, німецька, французька або іспанська);

біологію;

хімію;

фізику;

географію.

Структура і тривалість іспиту

Як відомо, НМТ проводиться в комп'ютерному форматі. Усі предмети складаються в один день. Загальна тривалість тестування становить 240 хвилин і проходить воно у два етапи:

перший етап (120 хвилин): виконання завдань з української мови та математики;

другий етап (120 хвилин): виконання завдань з історії України та обраного предмета на вибір.

Як зареєструватися на НМТ

Реєстрація на НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня. Для того, аби зареєструватися, потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього потрібно вказати реєстраційні дані, обрати предмет на вибір, населений пункт для проходження тесту та завантажити необхідні документи.

До 8 квітня зареєстровані учасники матимуть змогу вносити зміни в персональних кабінетах, зокрема змінювати обраний предмет або населений пункт для проходження НМТ.

Які документи потрібні для реєстрації

До обов'язкових реєстраційних документів належить:

паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

РНОКПП: картка платника податків, або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП.

Чим НМТ відрізняється від ЗНО

НМТ та ЗНО — це два різні формати вступних іспитів в Україні. Зовнішнє незалежне оцінювання дозволяло детальніше оцінити знання з кожного предмета, оскільки тести були окремими, а деякі включали складні завдання (твори, розгорнуті відповіді). А НМТ більш зручний і швидкий, оскільки проходить за один день і в комп’ютерному форматі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як підготуватися до НМТ-2025 з історії України. Спеціалісти BUKI підготували декілька порад.

Також стали відомі дати проведення НМТ у 2025 році.