НМТ 2025 — что должны знать поступающие об экзамене

Ученик с документами. Иллюстративное фото: freepik.com

Национальный мультипредметный тест начнется меньше, чем через три месяца. Ученики должны подготовиться, ведь результаты этого экзамена будут влиять на поступление в учебное заведение.

Новини.LIVE собрали всю информацию, что нужно знать об НМТ.

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Что нужно знать об НМТ

НМТ является обязательным испытанием для поступления на бакалаврские программы в Украине. Этот экзамен состоит из четырех предметов: трех обязательных и одного на выбор абитуриента. Так, среди обязательных предметов:

украинский язык;

математика;

история Украины.

В то же время в качестве четвертого предмета поступающие могут выбрать:

украинскую литературу;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);

биологию;

химию;

физику;

географию.

Структура и продолжительность экзамена

Как известно, НМТ проводится в компьютерном формате. Все предметы сдаются в один день. Общая продолжительность тестирования составляет 240 минут и проходит оно в два этапа:

первый этап (120 минут): выполнение заданий по украинскому языку и математике;

второй этап (120 минут): выполнение заданий по истории Украины и выбранного предмета на выбор.

Как зарегистрироваться на НМТ

Регистрация на НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля. Для того чтобы зарегистрироваться, нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования. После этого нужно указать регистрационные данные, выбрать предмет на выбор, населенный пункт для прохождения теста и загрузить необходимые документы.

До 8 апреля зарегистрированные участники смогут вносить изменения в персональных кабинетах, в частности менять выбранный предмет или населенный пункт для прохождения НМТ.

Какие документы нужны для регистрации

К обязательным регистрационным документам относятся:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНУКПН: карточка налогоплательщика, или паспорт гражданина Украины, в который внесены данные о РНУКПН, или свидетельство о рождении, в которое внесены данные о РНУКПН.

Чем НМТ отличается от ВНО

НМТ и ВНО — это два разных формата вступительных экзаменов в Украине. Внешнее независимое оценивание позволяло подробнее оценить знания по каждому предмету, поскольку тесты были отдельными, а некоторые включали сложные задания (сочинения, развернутые ответы). А НМТ более удобный и быстрый, поскольку проходит за один день и в компьютерном формате.

Напомним, недавно мы писали, как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины. Специалисты BUKI подготовили несколько советов.

Также стали известны даты проведения НМТ в 2025 году.