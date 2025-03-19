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Систему профессионального образования обновят — что измениться

19 марта 2025 12:49
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине изменят систему профессионального образования - детали
Студенты ПТУ. Иллюстративное фото: Суспільне
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине хотят обновить систему профессионального образования в технических училищах. Планируется, чтобы она стала более эффективной и отвечала современным требованиям.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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Скриншот карточки законопроекта

Изменения в профессиональном образовании

По словам депутатов, действующий Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании", который приняли еще в 1998 году, уже не отвечает потребностям современной молодежи. Поэтому новый законопроект предлагает следующие изменения:

  • возможность бесплатного получения другой профессии — граждане смогут получить новую профессию не ранее чем через три года после предыдущей квалификации при условии наличия страхового стажа не менее двух лет;
  • доступ к обучению без базового среднего образования — лица, которые не получили базового среднего образования, будут иметь право на профессиональное образование;
  • новая система финансирования — ввести новую субвенцию от государства местным бюджетам для оплаты труда педагогов, а содержание материально-технической базы учреждений профессионального образования будет финансироваться из местных бюджетов;
  • расширение автономии учреждений профессионального образования — заведения смогут самостоятельно определять правила приема абитуриентов, разрабатывать образовательные программы и распоряжаться заработанными средствами;
  • внедрение образовательного аудита — ввести проверки качества обучения для повышения стандартов образования;
  • изменения в рабочем времени — работу педагогов сократят с 40 до 36 часов в неделю;
  • усиление сотрудничества с работодателями — расширение механизмов государственно-частного партнерства для улучшения качества образования;
  • обновление терминологии — изменят термины "профессиональное образование" вместо "профессионально-техническое образование", "студент" вместо "ученик" и объединят 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в "профессиональный колледж".

Ранее стало известно, что украинским абитуриентам расширили возможности для сдачи НМТ в странах Европы.

А министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что во время военной службы лица 18-24 лет смогут получать высшее образование.

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