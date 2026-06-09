Экономист: после открытия границ Украину покинет еще до 2 млн человек

Люди на вокзале. Фото: Укрзализныця/Facebook

Открытие границ для мужчин не повлечет массового оттока населения. В то же время Украину могут покинуть до 2 млн граждан. Экономист считает, что большинство желающих уже выехали раньше.

Об этом заявил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире День.LIVE.

Эксперт о выезде украинцев после открытия границ

По мнению экономиста Руслана Черного, после возможного открытия границ для мужчин массового оттока населения не ожидается, хотя определенная миграция все же произойдет.

По его прогнозам, Украину могут покинуть еще до 1,5-2 млн граждан, однако это не окажет критического влияния на демографическую ситуацию.

Эксперт отмечает, что значительная часть тех, кто намеревался уехать, уже сделали это раньше. Как объясняет Черный, сейчас остаются преимущественно те, кто еще не имел такой возможности.

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"Я не вижу в этом угрозы. Господин министр иностранных дел уже озвучил, что 8 миллионов украинцев остается сейчас за границей и те, кто хотел, они выехали. Есть еще какая-то часть уклонистов, которые хотели бы тоже уехать и пока не видят такой возможности. Я не думаю, что их количество будет значительно превышать ту цифру украинцев, которая уже есть за границей.

Потому что, поймите, у каждого человека есть какая-то мотивация. Есть очень много людей, действительно, патриоты Украины. Есть за кем смотреть в Украине, за родителями ухаживать, или за детьми. Или есть достаточно много связей, которые нельзя таким образом разорвать. Выедет, если открыть границы, достаточно небольшая часть украинцев", — объяснил экономист.

Отдельно он обратил внимание на сокращение экономически активного населения и его влияние на бюджет. По словам эксперта, количество ключевых налогоплательщиков является относительно небольшим.

"Когда-то проводили подсчеты: реальных бизнесменов, которые платят налоги и на которых держится бюджет, — это около миллиона человек", — подытожил он.

Новини.LIVE информировали, что в Украине не хватает около 4,5 млн работников для развития экономики. Правительство рассматривает различные пути преодоления кадрового кризиса, в частности привлечение людей пенсионного возраста и расширение форм занятости. Также среди приоритетов — возвращение украинцев из-за рубежа, но исключительно через создание привлекательных условий, а не принуждение.

Новини.LIVE также писали, что ЕС согласовал продление временной защиты для украинцев до марта 2028 года. В то же время в Евросоюзе обсуждают изменение правил пребывания для украинских мужчин мобилизационного возраста 23-60 лет. Речь идет о возможном ограничении или исключении этой категории из-под действия защиты по запросу украинских властей.