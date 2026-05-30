Нардеп: после войны 50% украинских беженцев готовы вернуться из Европы

Украинские беженцы в Чехии. Фото: tyachiv-life.com.ua

После войны из Европы в Украину готовы вернуться около 50% беженцев. Даже высокий доход не заставляет украинцев оставаться за границу навсегда.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь в эфире День.LIVE.

Возвращение украинских беженцев домой

Козырь отметил, что данные иностранных партнеров свидетельствуют, что даже стабильный доход в полторы тысячи евро не перекрывает желание людей приехать в Украину, как только закончится война.

"Если человек получает за границей 75 тысяч гривен помощи, это не значит, что ему там очень хорошо и что он полностью ассимилировался. Многие украинцы готовы вернуться домой.... До 50% беженцев планируют вернуться в Украину. Прежде всего они ждут мира и безопасных условий. Если говорить о четырех миллионах украинцев за рубежом, то значительная часть из них может вернуться после завершения войны", — сказал нардеп.

Несмотря на все, власть признает, что другая половина граждан навсегда останется строить жизнь в новых странах. Главной задачей для государства в отношении таких людей станет сплочение их в диаспоры, чтобы украинцы не теряли связь с родиной и продолжали ее поддерживать.

Как писали Новини.LIVE, Сергей Козырь также сообщал, что Украина не готова к возвращению беженцев. По его словам, без решения жилищного вопроса страна может столкнуться с серьезными проблемами размещения людей.

В то же время Андрея Сибига заявлял, что Украина использует опыт Швейцарии для возвращения беженцев домой. Многие иностранные государства заинтересованы оставить квалифицированных и адаптивных украинцев у себя для развития собственных экономик.