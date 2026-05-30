Нардеп: після війни 50% українських біженців готові повернутися з Європи

Дата публікації: 30 травня 2026 13:09
Українські біженці в Чехії. Фото: tyachiv-life.com.ua

Після війни з Європи в Україну готові повернутися близько 50% біженців. Навіть високий дохід не змушує українців залишатися за кордон назавжди.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив нардеп від "Слуги народу" Сергій Козир в ефірі День.LIVE.

Повернення українських біженців додому

Козир зазначив, що дані іноземних партнерів свідчать, що навіть стабільний дохід у півтори тисячі євро не перекриває бажання людей приїхати в Україну, щойно закінчиться війна.

"Якщо людина отримує за кордоном 75 тисяч гривень допомоги, це не означає, що їй там дуже добре і що вона повністю асимілювалася. Багато українців готові повернутися додому.... До 50% біженців планують повернутися в Україну. Насамперед вони чекають на мир і безпечні умови. Якщо говорити про чотири мільйони українців за кордоном, то значна частина з них може повернутися після завершення війни", — сказав нардеп. 

Попри все, влада визнає, що інша половина громадян назавжди залишиться будувати життя в нових країнах. Головним завданням для держави щодо таких людей стане згуртування їх у діаспори, щоб українці не втрачали зв'язок із батьківщиною і продовжували її підтримувати.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Сергій Козир також повідомляв, що Україна не готова до повернення біженців. За його словами, без вирішення житлового питання країна може зіткнутися з серйозними проблемами розміщення людей.

Водночас Андрія Сибіга заявляв, що Україна використає досвід Швейцарії для повернення біженців додому. Багато іноземних держав зацікавлені залишити кваліфікованих та адаптивних українців у себе для розвитку власних економік. 

біженці війна в Україні ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
