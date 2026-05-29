Нардеп: Україна не готова до повернення біженців

Дата публікації: 29 травня 2026 19:55
Українські біженці. Фото: Укрінформ

Україна наразі не готова до масового повернення біженців з-за кордону через дефіцит житла. Без вирішення житлового питання країна може зіткнутися з серйозними проблемами розміщення людей.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Козир в ефірі День.LIVE.

Чи готова Україна до повернення 4 мільйонів біженців на тлі житлової кризи

Козир наголосив, що перед тим як закликати українців повертатися додому, держава має вирішити проблеми із забезпеченням житлом внутрішньо переміщених осіб, які вже перебувають в Україні.

За його словами, у разі повернення мільйонів біженців країна може зіткнутися з серйозними труднощами з розміщенням людей.

"Чи готова наша держава прийняти ще умовно плюс-мінус 4 мільйони людей? З них половина будуть точно ті люди, яким немає куди повернутися", — заявив нардеп.

Він також зауважив, що без розв’язання житлового питання владі доведеться шукати тимчасові варіанти розміщення, зокрема використовувати шкільні спортзали.

Новини.LIVE повідомляли, що українцям у Польщі необхідно до 31 серпня 2026 року оновити свої персональні дані в реєстрі PESEL. У разі відсутності актуальної інформації люди можуть втратити право на легальне перебування, офіційне працевлаштування та доступ до окремих послуг. 

Новини.LIVE також інформували, що у Німеччині розглядають можливість відкласти запровадження нової системи виплат для українських біженців. Йдеться про зміни, які мали стосуватися громадян України, що прибули до країни після 1 квітня 2025 року.
 

 

біженці ВПО війна в Україні
Штін Ульяна - редактор
Штін Ульяна
