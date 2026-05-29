Нардеп: Украина не готова к возвращению беженцев

Украина на данный момент не готова к массовому возвращению беженцев из-за рубежа из-за нехватки жилья. Без решения жилищного вопроса страна может столкнуться с серьёзными проблемами размещения людей.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь в эфире День.LIVE.

Готова ли Украина к возвращению 4 миллионов беженцев на фоне жилищного кризиса

Козырь отметил, что перед тем как призывать украинцев возвращаться домой, государство должно решить проблемы с обеспечением жильем внутренне перемещенных лиц, которые уже находятся в Украине.

По его словам, в случае возвращения миллионов беженцев страна может столкнуться с серьезными трудностями с размещением людей.

"Готово ли наше государство принять еще условно плюс-минус 4 миллиона человек? Из них половина будут точно те люди, которым некуда вернуться", — заявил нардеп.

Он также отметил, что без решения жилищного вопроса властям придется искать временные варианты размещения, в частности использовать школьные спортзалы.

Новини.LIVE сообщали, что украинцам в Польше необходимо до 31 августа 2026 года обновить свои персональные данные в реестре PESEL. В случае отсутствия актуальной информации люди могут потерять право на легальное пребывание, официальное трудоустройство и доступ к отдельным услугам.

Новини.LIVE также информировали, что в Германии рассматривают возможность отложить введение новой системы выплат для украинских беженцев. Речь идет об изменениях, которые должны были касаться граждан Украины, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года.