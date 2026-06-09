Економіст: після відкриття кордонів Україну покине ще до 2 млн людей

Люди на вокзалі. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Відкриття кордонів для чоловіків не спричинить масового відтоку населення. Водночас Україну можуть залишити до 2 млн громадян. Економіст вважає, що більшість охочих уже виїхали раніше.

Про це заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний в ефірі День.LIVE.

Експерт про виїзд українців після відкриття кордонів

На думку економіста Руслана Чорного, після можливого відкриття кордонів для чоловіків масового відтоку населення не очікується, хоча певна міграція все ж відбудеться.

За його прогнозами, Україну можуть залишити ще до 1,5–2 млн громадян, однак це не матиме критичного впливу на демографічну ситуацію.

Експерт наголошує, що значна частина тих, хто мав намір виїхати, вже зробили це раніше. Як пояснює Чорний, наразі залишаються переважно ті, хто ще не мав такої можливості.

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"Я не бачу в цьому загрози. Пан міністр закордонних справ вже озвучив, що 8 мільйонів українців залишається зараз за кордоном і ті, хто хотів, вони виїхали. Є ще якась частина ухилянтів, які хотіли б теж виїхати й поки не бачать такої можливості. Я не думаю, що їх кількість буде значно перевищувати ту цифру українців, яка вже є за кордоном.

Тому що, зрозумієте, в кожної людини є якась мотивація. Є дуже багато людей, дійсно, патріоти України. Чи є за ким дивитися в Україні, за батьками доглядати, чи за дітьми. Або є досить багато зв'язків, яких не можна таким чином розірвати. Виїде, якщо відкрити кордони, досить невеличка частина українців", — пояснив економіст.

Окремо він звернув увагу на скорочення економічно активного населення та його вплив на бюджет. За словами експерта, кількість ключових платників податків є відносно невеликою.

"Колись проводили підрахунки: реальних бізнесменів, які платять податки й на яких тримається бюджет, — це близько мільйона осіб", — підсумував він.

Новини.LIVE інформували, що в Україні бракує близько 4,5 млн працівників для розвитку економіки. Уряд розглядає різні шляхи подолання кадрової кризи, зокрема залучення людей пенсійного віку та розширення форм зайнятості. Також серед пріоритетів — повернення українців з-за кордону, але виключно через створення привабливих умов, а не примус.

Новини.LIVE також писали, що ЄС погодив продовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Водночас у Євросоюзі обговорюють зміну правил перебування для українських чоловіків мобілізаційного віку 23–60 років. Йдеться про можливе обмеження або виключення цієї категорії з-під дії захисту за запитом української влади.