Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон опроверг обвинения в связи между ростом цен на топливо и украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, ключевым фактором скачка цен на энергоресурсы является ситуация вокруг Ормузского пролива.

Об этом Майк Джонсон сообщил в интервью американскому телеканалу CBS, передает Новини.LIVE.

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Рост цен на топливо

Джонсон подчеркнул, что рост цен на топливо связан с Ормузским проливом. На данный момент этот вопрос до сих пор не решен.

В то же время он отверг обвинения в адрес республиканцев, хотя они контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом. Именно администрация президента США инициировала военную операцию против Ирана, после чего иранские силы заблокировали пролив.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на лидера США Дональда Трампа, США просили Украину не наносить удары по российским НПЗ. Он связал эти атаки с проблемами на рынке топлива, в частности с поставками дизельного топлива и его стоимостью.

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Ранее Трамп заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. По словам американского лидера, экспорт должен начаться в ближайшее время. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на это и заявил, что решение Трампа отменить санкции против России и разрешить ей экспорт дизельного топлива было несправедливым и нечестным. Кроме того, лидера США раскритиковали американские законодатели из обеих партий.