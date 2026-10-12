У США заперечили вплив ударів України по російських НПЗ на ціни на пальне

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заперечив закиди щодо звʼязку між зростанням цін на пальне та українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. За його словами, ключовим чинником стрибка вартості енергоресурсів є ситуація довкола Ормузької протоки.

Про це Майк Джонсон повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CBS, передає Новини.LIVE.

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Зростання цін на пальне

Джонсон наголосив, що зростання цін на пальне пов’язане з Ормузькою протокою. Наразі це питання досі не вирішено.

Водночас він відкинув звинувачення на адресу республіканців, хоча вони контролюють обидві палати Конгресу та Білий дім. Саме адміністрація президента США ініціювала військову операцію проти Ірану, після чого іранські сили заблокували протоку.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на лідера США Дональда Трампа, Штати просили Україну не атакувати російські НПЗ. Він повʼязав атаки з проблемами на ринку пального, зокрема постачання дизеля та його вартість.

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Раніше Трамп заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального. За словами американського лідера, експорт мають розпочати найближчим часом. Український лідер Володимир Зеленський відреагував та заявив, що рішення Трампа скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експорт дизельного палива було несправедливим і нечесним. Крім того, лідера США розкритикували американські законодавці від обох партій.