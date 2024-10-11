Байден заявил Шольцу о планах помогать Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Белый дом США

Президент США Джо Байден в четверг, 10 октября, пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом. Одной из обсуждаемых тем стала поддержка Украины во время войны.

Об этом сообщила прессслужба Белого дома.

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Сообщение Белого дома. Фото: скриншот

"Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии", — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, недавно ряд американских политиков отменили свой визит в Германию, где должно было состояться заседание группы "Рамштайн". Так, не прибыли Энтони Блинкен и Джо Байден из-за урагана "Милтон", накрывшего Флориду.

На это отреагировал Владимир Зеленский, который добавил, что в ближайшее время может быть подготовлен график нового заседания в формате "Рамштайна" для реализации пунктов Плана победы.