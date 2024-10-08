Засідання Рамштайн — ще один чиновник США не поїде в Німеччину

Засідання Рамштайн-коаліції за участі Президента України. Фото: ОП

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував свій візит групи до Німеччини. Там він мав приєднатися до Президента США Джо Байдена для участі в засіданні "Рамштайн".

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Укрінформу у вівторок, 8 жовтня.

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Блінкен скасував візит до Німеччини

Блінкен скасував свій візит до Німеччини, де планував приєднатися до Байдена для зустрічі з міжнародними лідерами та участі у засіданні групи "Рамштайн".

"Сьогодні вранці Білий дім оголосив, що з урахуванням прогнозованої траєкторії, а також потужності урагану "Мілтон", Президент Байден відкладає заплановану поїздку до Німеччини та Анголи", — заявив Міллер.

Він додав, що перед поїздкою до Німеччини держсекретар мав відвідати Лаос.

"Однак, враховуючи, що цей візит (Байдена. — Ред.) був відкладений, він повернеться з Лаосу до Вашингтона", — зазначив речник Державного департаменту США

Нагадаємо, Президент США Джо Байден був змушений відкласти свій візит до Німеччини на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Поїздка скасована через наближення урагану "Мілтон", який невдовзі може вдарити по Флориді.

Раніше ми писали, що вони мали взяти участь у зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня в Німеччині і вперше відбудеться на рівні лідерів.