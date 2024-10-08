Заседание Рамштайна — еще один чиновник США не поедет в Германию

Заседание Рамштайн-коалиции с участием Президента Украины. Фото: ОП

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит группы в Германию. Там он должен был присоединиться к Президенту США Джо Байдену для участия в заседании "Рамштайн".

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет Укринформ во вторник, 8 октября.

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Блинкен отменил визит в Германию

Блинкен отменил свой визит в Германию, где планировал присоединиться к Байдену для встречи с международными лидерами и участия в заседании группы "Рамштайн".

"Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", Президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу", — заявил Миллер.

Он добавил, что перед поездкой в Германию госсекретарь должен был посетить Лаос.

"Однако, учитывая, что этот визит (Байдена. — Ред.) был отложен, он вернется из Лаоса в Вашингтон", — отметил представитель Государственного департамента США

Напомним, Президент США Джо Байден был вынужден отложить свой визит в Германию на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Поездка отменена из-за приближающегося урагана "Милтон", который вскоре может ударить по Флориде.

Ранее мы писали, что они должны принять участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября в Германии и впервые пройдет на уровне лидеров.