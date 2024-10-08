Заседание Рамштайна — еще один чиновник США не поедет в Германию

Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил свой визит группы в Германию. Там он должен был присоединиться к Президенту США Джо Байдену для участия в заседании "Рамштайн".
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет Укринформ во вторник, 8 октября.
Блинкен отменил визит в Германию
Блинкен отменил свой визит в Германию, где планировал присоединиться к Байдену для встречи с международными лидерами и участия в заседании группы "Рамштайн".
"Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", Президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу", — заявил Миллер.
Он добавил, что перед поездкой в Германию госсекретарь должен был посетить Лаос.
"Однако, учитывая, что этот визит (Байдена. — Ред.) был отложен, он вернется из Лаоса в Вашингтон", — отметил представитель Государственного департамента США
Напомним, Президент США Джо Байден был вынужден отложить свой визит в Германию на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Поездка отменена из-за приближающегося урагана "Милтон", который вскоре может ударить по Флориде.
Ранее мы писали, что они должны принять участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября в Германии и впервые пройдет на уровне лидеров.
Читайте Новини.LIVE!