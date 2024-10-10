Дозвіл бити вглиб Росії — які шанси, що Байден дасть дозвіл Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Україні могли "кулуарно" дати дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії. Ймовірно, президент США Джо Байден досі роздумує, як краще вчинити з оголошенням такого рішення.

Таку думку висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю 24 Каналу.

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Несвітайлов вважає, що Джо Байден переймається тим, як вдало завершити свою президентську каденцію. Мовляв, він не хоче, щоб американці запам'ятали його нерішучим та тим, хто призвів до загострення війн у світі.

"У нього дійсно крута та сильна кар'єра. І завершити її абияк він точно не захоче", — сказав Максим Несвітайлов.

Також експерт висловив думку, що рішення щодо дозволу на удари по Росії далекобійною зброєю вже є, про нього могли домовитися "кулуарно". Проте, наразі там вважають недоцільним оголошувати публічно про таке рішення через вибори в США.

"Політичне керівництво США уважно дивиться на соціологічні опитування електорату. Вони не ухвалять рішення, якщо воно може негативно вплинути на підтримку. Якщо заміри показують, що серед виборців немає однозначного ставлення щодо дозволу, то цю тему педалювати не будуть",

— сказав Несвітайлов.

Експерт припускає, що Україні дозволять бити далекобійною зброєю по Росії вже після виборів в США. Байден залишатиметься на посаді президента до січня 2025 року, тож, можливо, він наважиться на такий крок після закінчення голосування та обрання нового президента.

Нагадаємо, у вересні в Пентагоні відповіли на прохання України про дозвіл атакувати Росію далекобійною зброєю. Там заявили, що в Україні й так є власна зброя для таких завдань.

Володимир Зеленський пояснював чому застосування ATACMS вже втратило свою актуальність.

Також нещодавно заступник голови оборонного комітету ВРУ Єгор Чернєв сказав, коли союзники дозволять Україні бити вглиб по Росії та вказав на важливий нюанс.