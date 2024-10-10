Разрешение бить вглубь России — какие шансы, что Байден даст разрешение Украине

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Украине могли "кулуарно" дать разрешение на применение дальнобойного оружия на территории России. Вероятно, президент США Джо Байден до сих пор раздумывает, как лучше поступить с объявлением такого решения.

Такое мнение высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в интервью 24 каналу.

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Несвитайлов считает, что Джо Байден озабочен тем, как удачно завершить свою президентскую каденцию. Мол, он не хочет, чтобы американцы запомнили его нерешительным и тем, кто привел к обострению войн в мире.

"У него действительно крутая и сильная карьера. И завершить ее кое-как он точно не захочет", — сказал Максим Несвитайлов.

Также эксперт высказал мнение, что решение по разрешению на удары по России дальнобойным оружием уже есть, о нем могли договориться "кулуарно". Однако пока там считают нецелесообразным объявлять публично о таком решении из-за выборов в США.

"Политическое руководство США внимательно смотрит на социологические опросы электората. Они не примут решения, если оно может негативно повлиять на поддержку. Если замеры показывают, что среди избирателей нет однозначного отношения к разрешению, то эту тему педалировать не будут", — сказал Несвитайлов.

Эксперт предполагает, что Украине разрешат избивать дальнобойное оружие по России уже после выборов в США. Байден будет оставаться в должности президента до января 2025 года, так что, возможно, он решится на такой шаг после окончания голосования и избрания нового президента.

Напомним, в сентябре в Пентагоне ответили по просьбе Украины о разрешении атаковать Россию дальнобойным оружием. Там заявили, что в Украине и так есть собственное оружие для таких задач.

Владимир Зеленский объяснял, почему применение ATACMS уже утратило свою актуальность.

Также недавно заместитель председателя оборонного комитета ВРУ Егор Чернев сказал, когда союзники позволят Украине бить вглубь России и указал на важный нюанс.