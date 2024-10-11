Байден заявив Шольцу про плани допомагати Україні

Президент США Джо Байден. Фото: Білий дім США

Президент США Джо Байден у четвер, 10 жовтня, поспілкувався телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однією з обговорюваних ними тем стала підтримка України під час війни.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Читайте також:

Допомога Україні під час війни

Повідомлення Білого дому. Фото: скриншот

"Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно кілька американських політиків скасували свій візит до Німеччини, де мало відбутися засідання групи "Рамштайн". Так, не прибули Ентоні Блінкен та Джо Байден через ураган "Мілтон", який накрив Флориду.

На це відреагував Володимир Зеленський, який додав, що найближчим часом може бути підготовлений графік нового засідання у форматі "Рамштайну" задля втілення пунктів Плану перемоги.