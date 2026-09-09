Самолет Зеленского едва не сбил дрон при вылете из Молдовы

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что самолет с украинским лидером Владимиром Зеленским оказался в опасности. Его едва не сбил дрон при вылете из Молдовы. Пока подробности инцидента неизвестны.

Об этом Йонас Гар Стере заявил в комментарии NRK, передает Новини.LIVE.

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Самолет Зеленского едва не задел БпЛА

Гар Стрьоре отметил, что самолет Зеленского едва не сбил дрон во время взлета из Молдовы.

"Это реальность, с которой он сталкивается", — добавил премьер.

Отмечается, что 8 сентября Зеленский летел из Молдовы в Осло для участия в церемонии прощания с королем Харальдом V.

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Как писали Новини.LIVE, 9 сентября в Осло прощались с королем Норвегии Харальдом V. В частности, на похороны прибыл Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской.

Кроме того, сегодня Зеленский вместе с Гар Стере провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров. Среди тем обсуждения было развитие антибаллистической программы FREYJA.