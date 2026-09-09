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Головна Новини дня Дрон ледве не збив літак Зеленського при вильоті з Молдови

Дрон ледве не збив літак Зеленського при вильоті з Молдови

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9 вересня 2026 21:37
Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що літак з українським лідером Володимиром Зеленським опинився в небезпеці. Він ледве не був збитий дроном при вильоті з Молдови. Наразі деталі інциденту невідомі.

Про це Йонас Гар Стьоре сказав у коментарі NRK, передає Новини.LIVE.

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Літак Зеленського ледь не зачепив БпЛА

Гар Стьоре зауважив, що літак Зеленського мало не збив дрон під час зльоту з Молдови

"Це реальність, з якою він стикається", — додав премʼєр.

Зазначається, що Зеленський 8 вересня летів з Молдови до Осло для участі у прощанні з королем Гаральдом V.

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Як писали Новини.LIVE, 9 вересня в Осло попрощалися з королем Норвегії Гаральдом V. Зокрема, на похорон прибув Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською.

Крім того, сьогодні Зеленський разом з Гар Стьоре провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Серед тем був розвиток антибалістичної програми FREYJA.

Володимир Зеленський Молдова літак Норвегія дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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