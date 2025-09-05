Костюм Зеленского - сколько стоит, из чего сделан

Владимир Зеленский в США, 18 августа 2025 года. Фото: Офис президента

Костюм, в котором президент Украины Владимир Зеленский встречался с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом после скандала в Овальном кабинете, изготовлен из японских тканей. Его стоимость составляет около 500-600 долларов.

Об этом главному редактору Новини.LIVE Елене Халик рассказал дизайнер президента Виктор Анисимов на полях недели моды, которая стартовала в Киеве.

Из чего изготовлены костюмы президента и какова их цена

"Вы себе не представляете, как оно неожиданно. Всем сорвало крышу. Видимо это было 18 августа. После того, как он приехал в Белый дом, в Овальный кабинет и (президент США Дональд, — Ред.) Трамп сказал, что ему нравится (костюм Зеленского, — Ред.)", — рассказывает дизайнер.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время визита в США 18 августа. Фото: Офис президента

Анисимов рассказал, что все три костюма Зеленского изготовлены из японских тканей: хлопок, крапива и лен.

На вопрос о том, сколько стоит костюм главы государства, он ответил, что качественная ткань очень много стоит.

"Для президента мы делаем почти себестоимость. И себестоимость, она где-то в районе от 400 до 500 долларов", — говорит Анисимов.

В цену входят штаны и пиджак. Все зависит от количества карманов и других нюансов.

Костюм Зеленского на День Независимости

Дизайнер рассказал, что его команда сначала планировали создать для президента на День Независимости синий наряд с символическими маками или колосками. Однако на всякий случай решили сделать такой же черный, ведь ожидали, что Зеленский может отказаться от синего, ведь на нем очень видно текстуру ткани.

Президент на торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости. Фото: Офис президента

Президента четко решил, что будет в вышиванке. Во время примерки он таки отказался от синего цвета и выбрал черный.

Зеленский поздравляет украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента

Добавим, что в Киеве стартовала неделя моды. В официальном расписании сезона свои коллекции представят более 50 украинских брендов.

Напомним, 28 февраля Трампу не понравился внешний вид украинского президента, потому, что он приехал в Белый дом не в костюме.

Уже во время визита 18 августа глава украинского государства был одет в официальный стиль. Трамп тогда заявил, что ему понравился костюм, в котором Зеленский пришел на встречу с ним.

До этого, впервые с начала полномасштабного вторжения России, президент Украины появился в классическом костюме на саммит НАТО в Гааге.