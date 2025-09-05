Костюм Зеленського - скільки коштує, з чого зроблений

Володимир Зеленський у США, 18 серпня 2025 року. Фото: Офіс президента

Костюм, у якому президент України Володимир Зеленський зустрічався з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом після скандалу в Овальному кабінеті, виготовлений з японських тканин. Його вартість складає близько 500-600 доларів.

Про це головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік розповів дизайнер президента Віктор Анісімов на полях тижня моди, який стартував у Києві.

"Ви собі не уявляєте, як воно несподівано. Всім зірвало кришу. Мабуть це було 18 серпня. Після того, як він приїхав у Білий дім, в Овальний кабінет і (президент США Дональд, — Ред.) Трамп сказав, що йому подобається (костюм Зеленського, — Ред.)", — розповідає дизайнер.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час візиту до США 18 серпня. Фото: Офіс президента

Анісімов розповів, що всі три костюми Зеленського виготовлені з японських тканин: бавовна, кропива і льон.

На запитання про те, скільки коштує костюм глави держави, він відповів, що якісна тканина дуже багато коштує.

"Для президента ми робимо майже собівартість. І собівартість, вона десь в районі від 400 до 500 доларів", — каже Анісімов.

У ціну входять штани і піджак. Все залежить від кількості кишень та інших нюансів.

Костюм Зеленського на День Незалежності

Дизайнер розповів, що його команда спочатку планували створити для президента на День Незалежності синє вбрання з символічними маками чи колосками. Проте на всяк випадок вирішили зробити такий же чорний, адже очікували, що Зеленський може відмовитись від синього, адже на ньому дуже видно текстуру тканини.

Президент на урочистих заходах у честь Дня Незалежності. Фото: Офіс президента

Президента чітко вирішив, що буде у вишиванці. Під час примірки він таки відмовився від синього коліру і обрав чорний.

Зеленський вітає українців з Днем Незалежності. Фото: Офіс президента

Додамо, що у Києві стартував тиждень моди. В офіційному розкладі сезону свої колекції представлять понад 50 українських брендів.

Нагадаємо, 28 лютого Трампу не сподобався зовнішній вигляд українського президента, тому, що він приїхав до Білого дому не у костюмі.

Вже під час візиту 18 серпня глава української держави був одягнений в офіційний стиль. Трамп тоді заявив, що йому сподобався костюм, в якому Зеленський прийшов на зустріч із ним.

До цього, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, президент України зʼявився в класичному костюмі на саміт НАТО в Гаазі.