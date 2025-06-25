Зеленський з'явився у класичному костюмі вперше з початку вторгнення Росії

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, зʼявився на саміт НАТО в Гаазі в класичному костюмі. Це сталося з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це стало відомо з відео його прибуття.

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Зеленський в класичному костюмі

На відео можна побачити, як український лідер виходить з автомобіля. Він змінив мілітарі-костюм на більш офіційний стиль.

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Зеленський одягнув куртку, чорну сорочку та штани з незначними рисами мілітарі.

Розклад другого дня саміту за участі Зеленського

Сьогодні глава держави матиме зустріч з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен. Згодом очікується пленарне засідання.

Крім того, у розкладі є підхід Зеленського та його зустріч з премʼєром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.

Ближче до обіду український лідер проведе переговори з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

А після Зеленський говоритиме з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також буде зустріч Зеленського у форматі групи E5 (Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії) та НАТО.

Нагадаємо, 24 червня глава держави зустрівся з американськими сенаторами Джинн Шахін і Крісом Кунсом.

Крім того, вчора Зеленський провів аудієнцію з королем Нідерландів Віллемом-Александром.