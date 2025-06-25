Зеленський з'явився у класичному костюмі вперше з початку вторгнення Росії

Вперше з початку війни — Зеленський з'явився у класичному костюмі
Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 червня, зʼявився на саміт НАТО в Гаазі в класичному костюмі. Це сталося з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це стало відомо з відео його прибуття.
Зеленський в класичному костюмі
На відео можна побачити, як український лідер виходить з автомобіля. Він змінив мілітарі-костюм на більш офіційний стиль.
Зеленський одягнув куртку, чорну сорочку та штани з незначними рисами мілітарі.
Розклад другого дня саміту за участі Зеленського
Сьогодні глава держави матиме зустріч з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен. Згодом очікується пленарне засідання.
Крім того, у розкладі є підхід Зеленського та його зустріч з премʼєром Нової Зеландії Крістофером Лаксоном.
Ближче до обіду український лідер проведе переговори з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
А після Зеленський говоритиме з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Також буде зустріч Зеленського у форматі групи E5 (Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії) та НАТО.
Нагадаємо, 24 червня глава держави зустрівся з американськими сенаторами Джинн Шахін і Крісом Кунсом.
Крім того, вчора Зеленський провів аудієнцію з королем Нідерландів Віллемом-Александром.
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