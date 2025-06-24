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Головна Новини дня Зеленський закликав короля Нідерландів до жорсткішого тиску на РФ

Зеленський закликав короля Нідерландів до жорсткішого тиску на РФ

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 22:47
Зустріч Зеленський із королем Нідерландів 24 червня - що відомо
Аудієнція президента України в короля Нідерландів. Фото: Офіс Президента
Ключові моменти Про що Зеленський спілкувався із королем Нідерландів

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Вони обговорили питання, що стосуються війни в Україні.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Про що Зеленський спілкувався із королем Нідерландів

Під час розмови глава держави підкреслив, що Росія продовжує свою агресію проти України і не демонструє бажання її припинити. У зв’язку з цим він наголосив на необхідності посилення скоординованого міжнародного тиску на РФ, зокрема через санкційні механізми.

Зеленський висловив вдячність Нідерландам за активну роль у консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на створення ефективного механізму притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Окремо президент подякував королю Віллему-Александру та королеві Максимі за підтримку України й українців, які через війну були змушені шукати прихистку в Нідерландах.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 24 червня, на полях саміту НАТО у Гаазі Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Франції Емманюелем Макроном

Крім того, очікується, що Володимир Зеленський проведе зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у рамках саміту НАТО. За попередньою інформацією, перемовини можуть відбутися вже 25 червня в першій половині дня.

Володимир Зеленський НАТО Нідерланди військова допомога саміт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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